Власть ох...евших дебилов - это реальность современной России

Я не стану обсуждать слова руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, как не буду анализировать высер ярославского депутата про отмену пенсий, а ранее - историю про "макарошки". Ну представьте себе, кто-то случайно пернул на публике, а вы начнете рассуждать, в какой он это выдал тональности.

Тем более, что сама Глацких уже занялась истолкованием своих "мыслей из головы", и стало совершенно ясно - что у гражданки в голове, то и на языке.

А что вы хотели, собственно?

Гражданка была олимпийской чемпионкой в 2004-м году, что, судя по всему, и сыграло главную роль в назначении ее на высокую государственную должность. Не знания, не опыт, а достижения в области, которая никак не связана с деятельностью по руководству молодежной политикой. Если б только она одна! Посмотрите хоть на Государственную думу, сколько там спортсменов, певцов ртом, актеров и прочей популярной публики, которой почему-то доверена законодательная работа!

Вы хотите, чтобы вас оперировал бывший чемпион по боксу, не имеющий медицинского образования? Или чтобы за штурвалом самолета, везущего вас в какую-нибудь Хургаду, сидел пилот с регалиями олимпийского чемпиона, но без опыта упрвления воздушными судами?

А почему в законодательной и исполнительновласти так можно?

Понятно, что происходит? Государство как бы одалживает у чемпионов и артистов их популярность, в обмен на неплохое трудоустройство. Одалживает, чтобы ввести в заблуждение нас с вами, чтобы выдать некомпетентную и вороватую власть за что-то такое симпатичное, на ассоциативном уровне связанное с чем-то приятным и позитивным - с победами в спорте, с прекрасными образами в кино и театре, и так далее.

Ну а потом мы удивляемся, что такого рода назначенцы несут на людях всякую чушь. А что им нести? Умное, доброе, вечное? Так оно им не очень знакомо, в олимпийском бассейне этому не учат. Скажите спасибо, что между тренировками успели зайти за дипломом о каком-нибудь высшем образовании.

Если результат деятельности чиновника или депутата на самом деле никого не волнует, а важна только видимость этой деятельности, то "заемная популярность" очень неплохо работает. Как в анекдоте: "Петь не надо, ты только рот разевай и туда-сюда попой двигай".

Но иногда забывают отключить звук, и "мысли из головы" пробиваются на публику...

***

Вы понимаете, почему наша страна, обладающая едва ли не богатейшими в мире ресурсами, живет хуже многих стран, вообще никаких ресурсов не имеющих? Да потому, что распоряжаться этим богатством поставлены те, кто умеет прыгать на батуте и артистично говорить: "Кушать подано, барин!"

Нет, не только в ворах дело. Никакой вор не украдет столько, сколько испортит облеченный властью дегенерат.

Анатолий Баранов