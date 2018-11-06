Выбор противный не есть альтернативный

Последние пару недель во всех городах и районах Хакасии можно видеть стайки молодых людей в противных накидках. Здесь имеется в виду не цвет и даже не фасон, а выделенное жирным слово "Против" в надписи "Голосуй против выбора без выборов".

"Ну, наконец-то! Наконец до молодёжи стало доходить, что нельзя разбрасываться своим правом выбора, - подумает случайный прохожий. - Доверишь его кому попало, и вот уже очередной благожелатель на шею к тебе залез, ножки свесил и болтает."

Но тут благостные мысли прохожего прерывает вопрос, доносящийся прямо из-под пресловутой накидки: "А как Вы относитесь к безальтернативным выборам?"

- Плохо отношусь, как же ещё, - честно отвечает опрашиваемый, - это и выборами-то назвать нельзя, когда не из кого выбирать. Оглянитесь вокруг, посмотрите, какая разруха и запустение, какой огромный разрыв между богатыми и бедными, но, главное, это полное отсутствие перспективы у последних выбраться из нищеты. И всё это результат безальтернативных выборов последних десятилетий…

- Не, - смущаются накидки, - мы про Главу Хакасии. Можно ли его выбирать безальтернативно?

- Вы серьёзно?! Смотрите, 2013 год, перевыборы действующего Главы, который сам тщательно отобрал для себя конкурентов, сформировал из них труппу технических кандидатов и выпустил на арену цирка играть репризу под названием "губернаторские выборы". Результатом таких безальтернативных выборов стали:

- 2014 год, наводнение с человеческими жертвами и крупными убытками, последствия которого могли быть минимальными, если бы Глава вовремя озаботился отсыпкой дамб;

- 2015 год, пожары, вновь человеческие жертвы, вновь разгул стихии можно и нужно было упредить при должном подходе и заинтересованности в результате;

- 2016 год, коррупционный скандал, половина правительства РХ на нарах, всё новые и новые коммерческие кредиты;

- 2017 год, Хакасия фактически банкрот, введено внешнее казначейское сопровождение.

Всё это результат т.н. выборов, когда посредством муниципального фильтра отсеиваются все, кто мог бы составить хоть малую конкуренцию согласованному заранее и заведомо лояльному вышестоящей власти кандидату. Разумеется, вновьизбранный Глава будет заботиться о соблюдении интересов тех, кто усадил его в губернаторское кресло. Был бы это народ, преследовались бы народные цели...

- Не нужно так много отвечать, - заметно нервничают накидки, - нам только поставить галочку в графе "да" или "нет".

- А-аа, так вы хорошо подготовились, молодцы, не с пустыми руками сражаетесь за будущее своей малой Родины. Давайте, посмотрим, что там у вас? Список, кто мог бы стать народным кандидатом в Главы Хакасии. Под первым номером Михаил Развожаев. Это как раз то, о чём мы только что говорили. Утверждённый и спущенный сверху кандидат, которого, образно говоря, намазали вазелином и пытаются пропихнуть под видом народного. Далее всё по сценарию: клоуны, фильтр, ништяки олигархам, народу пепел на голову.

Кто там ещё? Ага, вижу парочку уже использованных кандидатов, которые помогли действующей власти оттянуть свой конец. Это люди проверенные, надёжные, их безо всякого риска можно использовать ещё по разу.

Хороший список, интересно будет посмотреть на статистическую выкладку, сколько у нас осталось людей, верящих телевизору больше, чем собственным глазам. Полезным делом заняты ребята. Кто вас нанял?

- Мы волонтёры. По собственной инициативе проявляем неравнодушие.

- Мо-лод-цы! С такой молодёжью у нас есть будущее. Жаль, что на прошлых губернаторских выборах вы ещё под стол пешком ходили и не могли пошить таких креативных накидок. И агитировать против безальтернативных выборов начали, лишь когда у кандидата от действующей власти впервые появилась альтернатива. Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. Вы, главное, продержитесь ещё неделю, выборы народного Главы состоятся скоро, 11 ноября. Чем больше людей сможете привлечь на избирательные участки своим лозунгом против выбора без выборов, тем больше вероятность, что у нас наконец-то появится законно избранный Глава, представляющий народные интересы.

Уйдёт случайный прохожий и никогда не узнает, как хватается за голову организатор волонтёрского движения. Так глупо и со всего размаха налететь на когнитивный диссонанс(1)! Да, задача была непростой, суметь наврать с три короба, чтобы заставить телезрителя поверить, единственный оставшийся кандидат сам виноват в том, что последовательно поубегали все его соперники. Внушить избирателю мысль, будто безальтернативные выборы это когда один из кандидатов уверенно побеждает в первом туре, а его соперники подымают руки вверх и покидают поле боя. Попытаться натянуть под видом логического продолжения необходимость прийти на избирательные участки и поставить галочку в нужной графе. Для этого пришлось выдумывать слоган, призванный убедить народ, что он голосует не за сохранение кормушки для доморощенных коррупционеров, а, типа, против выбора без выборов. Затем, очень тонко, чтобы не засветить истинной цели проекта, нужно постараться пропихнуть на выборы креатуру Москвы под соусом Народного Главы.

Была проделана колоссальная умственная работа, хозяйские деньги казались отработанными полностью. Как вдруг…

Ох уж это непредсказуемое народное творчество. Сколько прозвищ, приятных слуху и не очень, появилось и навсегда прилипло к героям в результате народной молвы. И вот такой, казалось бы, годный, креативный лозунг "Против выбора без выборов" вдруг выстреливает создателю прямо… чуть пониже спины.

- Ну что, прати-и-ивный, готовь проект альтернативный.

1) Когнитивный диссонанс - это психическое состояние, сопровождающееся дискомфортом, вызванным несоответствием или несостыковкой в сознании ряда противоречивых идей и понятий.