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Московский листок

Шестеро детей сгорели в хибаре 21-го века

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 0

Инцидент произошел в частном доме в Юрге, который арендовала 42-летняя женщина. В результате происшествия погибли ее 72-летняя мать, 30-летний сожитель, трое детей в возрасте от четырех до пяти лет и трое внуков, которым было от двух до 12 лет.

***

Пожары, понятное дело, случаются. Но посмотрите на этот дом, который сгорел. Такой дом вообще мог не сгореть, не развалиться, не упасть на голову хозяевам?

Могут люди жить в таких домах, в 21-м веке, в стране, претендующей на статус сверхдержавы? С печным отоплением, сортиром во дворе, крытых щербатым шифером...

А.Б.



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