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Московский листок

Возможность реализовать себя не увидели почти половина россиян предпенсионного возраста

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 1

Возможность реализовать себя не увидели почти половина россиян предпенсионного возраста

В возможность собственной реализации верят меньше половины россиян старше 55 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного РАНХиГС в сентябре.

"Вопрос о самореализации был задан в широком смысле, чтобы понять, как респондентам представляются собственные возможности достижения того уровня и качества жизнедеятельности, на который они внутренне претендуют", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, 47% россиян в возрасте 55-65 лет считают, что у них возможности для самореализации «скорее отсутствуют». Такой же ответ дали 42% респондентов в возрасте 45-54 лет и 23% опрошенных в возрасте 25-34 лет.

"Возрастные различия в этих оценках весьма значимы. Так, с переходом в каждую следующую возрастную группу численность тех, кто считает, что у них есть возможности реализовать себя, сокращается примерно на 10%", - отмечается в исследовании.

Социологи отмечают, что наибольшие социальные проблемы сегодня россияне связывают с ситуацией в сфере занятости - потери работы или снижения зарплаты опасается почти четверть опрошенных (23%), ухудшения экологической ситуации - 21,4%. Третье и четвертое место занимает качество жизни в своем населенном пункте (16%) и возможность выражать политические взгляды (15,4%).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Коммунист ...1 написал 06.11.2018 10:09
А когда голосовали "Если не Тупин, то кто?" о чем думали?
"Каков поп- таков и приход!"!!!)))
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