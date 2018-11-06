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Московский листок

86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 2

86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США

Большинство (86%) крупных российских компаний беспокоит возможность новых американских санкций, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Института Адизеса. Не боятся очередных ограничений только 14% представителей бизнеса.

Эксперты опросили 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38% опрошенных работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 16% — транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% работают на медицинском рынке. Опрос проводился анкетным способом.

95% участников исследования сообщили, что опосредованно ощутили на себе влияние апрельских санкций. Еще 5% отметили, что под санкциями оказались их конкуренты.

За новостями, которые касаются санкций, следят 97% респондентов, а игнорируют их 3% опрошенных. Все опрошенные компании сообщили, что ожидают ужесточения санкций в ближайшие полгода.

Примерно половина топ-менеджеров и собственников считают их «очень вероятными», примерно столько же — просто «вероятными». Никто из них не усомнился в расширении ограничений.

35% участников опроса считают, что санкции могут повлиять на поставки в Россию технологий и товаров. Еще 34% опрошенных отметили, что ограничения могут затронуть их бизнес, так как ослабят рубль и приведут к нестабильности на финансовых рынках. Примерно 31% респондентов назвал главным каналом влияния санкций возможный запрет на долларовые операции государственных банков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1269 написал 06.11.2018 11:57
сионистский режим сортирного Карлика загнал страну в тупик?
.
Сионисты подобны пиявкам?
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Да фигня это все
Крамольник написал 06.11.2018 10:46
Главное - смеющиеся "Искандеры".
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