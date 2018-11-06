Уральскую чиновницу отстранили от работы после скандальных слов о детях, которых "не просили рожать"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких на время проведения проверки в связи с ее заявлением о ненужности молодежи, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне на YouTube появилось видео встречи бывшей чемпионки мира по художественные гимнастики, а ныне главы регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда. В ролике женщина заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им "вообще ничего не должно".
"На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", - сказала чиновница.
киргуду написал 06.11.2018 12:16
стоик1269 написал 06.11.2018 12:07
стоик1269 написал 06.11.2018 12:03
В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации.
РИА Новости https://ria.ru/society/20181106/1532165439.html
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 06.11.2018 11:17
ЭТО существо - на Женщину
НЕ(!!!!!!!!!!)похожа!
ЭТО существо - Противная РОЖА!
на ЭТО существо - ВСЕ плюют!
Это существо - ВСЕ Презирают!!!
[ее фэйсом -@@@Ы П@@@@@@@Т!!!]
[а сколько ЕЩЁ - вот ТАКИХ С@@ -
по коридорам власти ГУЛЯЮТ...]
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C уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-11-18.