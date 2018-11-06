Уральскую чиновницу отстранили от работы после скандальных слов о детях, которых "не просили рожать"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких на время проведения проверки в связи с ее заявлением о ненужности молодежи, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне на YouTube появилось видео встречи бывшей чемпионки мира по художественные гимнастики, а ныне главы регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда. В ролике женщина заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им "вообще ничего не должно".

"На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", - сказала чиновница.