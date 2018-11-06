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Московский листок

Уральскую чиновницу отстранили от работы после скандальных слов о детях, которых "не просили рожать"

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 4

Уральскую чиновницу отстранили от работы после скандальных слов о детях, которых "не просили рожать"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких на время проведения проверки в связи с ее заявлением о ненужности молодежи, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне на YouTube появилось видео встречи бывшей чемпионки мира по художественные гимнастики, а ныне главы регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда. В ролике женщина заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им "вообще ничего не должно".

"На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", - сказала чиновница.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
киргуду написал 06.11.2018 12:16
могу предложить ольге дурындовне педикюр раз в месяц мне делать,на большее увы не годиться.....и то с голоду не сдохнет...
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(без названия)
стоик1269 написал 06.11.2018 12:07
ТАКИХ готовят и поощряют в управлении делами президента?
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(без названия)
стоик1269 написал 06.11.2018 12:03
После спортивной карьеры Гладких закончила МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) по специальности политолог и Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации (2012 год) по специальности финансовый менеджмент.
В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации.
РИА Новости https://ria.ru/society/20181106/1532165439.html
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Она - ПРОКЛЯТАя !!!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 06.11.2018 11:17
,,,ЗдРаВсТвУЙтЕ,,,
ЭТО существо - на Женщину
НЕ(!!!!!!!!!!)похожа!
ЭТО существо - Противная РОЖА!
на ЭТО существо - ВСЕ плюют!
Это существо - ВСЕ Презирают!!!
[ее фэйсом -@@@Ы П@@@@@@@Т!!!]
[а сколько ЕЩЁ - вот ТАКИХ С@@ -
по коридорам власти ГУЛЯЮТ...]
=====
C уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-11-18.
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