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Московский листок

Беглова на три буквы

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 1

И.о. губера СПб Беглов, загоняет митинг в лес. Лидер питерских национал-большевиков А.Ю. Дмитриев посылает Беглова на три буквы.

БЕГЛОВ, САМ ИДИ В ЛЕС!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 06.11.2018 12:30
этого беглова пыром по месту где когда то хвост был...
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