Беглова на три буквы И.о. губера СПб Беглов, загоняет митинг в лес. Лидер питерских национал-большевиков А.Ю. Дмитриев посылает Беглова на три буквы. БЕГЛОВ, САМ ИДИ В ЛЕС!



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться читайте нас в Я.Новости