Чиновники угрожают выселить авиастроителей

6 ноября 2018 года снова началось издевательство над жильцами общежития авиамоторного завода Салют (9-я ул Соколиной горы д 9). Представитель ДГИ угрожал им, что двери в их квартир будут заварены. Безо всякого решения суда, просто заварены и всё. Автор материала напоминает, что неделю назад, во время выселения квартиры по адресу Витебская 12 ДГИшники также настаивали на том, что имеют право выселять без суда. Возможно, это их новая политика.

Напоминаем, раньше авиастроителей, живущих в данном доме собирали по всей стране, а потом попытались выгнать на улицу (видимо, суверенной демократии перестали быть нужны самолеты). После серии акций протеста за большей частью жителей дома в 2012-2013 г. признали жилищные права. Им предложили переехать в однокомнатные квартиры, заключив договора соцнайма. Меньшая же часть (4 семьи), по непонятным автору материала причинам, подвисла.

Их несколько раз пытались выселять, то замуровывая двери (приходилось организовывать сход и размуровывать обратно), то отключая свет.

Сейчас, видимо, настало время очередной попытки.

От редакции: Своеобразное получилось поздравление трудящимся от властей с годовщиной Великой октябрьской социалистической революции.

Однако ж, если в 1917-м рабочие и крестьяне победили буржуазию, то в 1991 году ведь тоже кто-то победил кого-то. Кто и кого? Надо понимать, что рабочий класс оказался лишен власти - а как говорили римляне, горе побежденным!

И пока рабочие и вообще трудящиеся не осознают, что они в этой стране при этом строе - побежденные, так и будет им горе.

А.Б.