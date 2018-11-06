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Московский листок

Минфин в ноябре закупит рекордный объем иностранной валюты

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 1

Минфин в ноябре закупит рекордный объем иностранной валюты

Минфин с 8 ноября по 6 декабря потратит на покупку иностранной валюты 525,8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре этого года - 475,7 млрд рублей.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд рублей", - говорится в материалах Минфина.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1269 написал 06.11.2018 12:37
Режим сортирного Карлика можно назвать преступным?
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