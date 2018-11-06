"Жилой дом со сносом": судьба легендарной конструктивистской Русаковки решена

Всем, кто писал возражения на Акт ГИКЭ по Русаковке!

На сайте Департамента культурного наследия размещена СВОДКА, в которой, скорее всего, не учтено Ваше мнение.

Само заглавие говорит о главном: собянинские власти, последовательно проводят политику УНИЧТОЖЕНИЯ всего советского наследия, особенно таких жемчужин пролетарской архитектуры, как Русаковка.

"Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия по объекту: "Вынос и восстановление ЭЗУ – соглашение № МГ-1876-С/17 от 21 июня 2017 г. Объект строительства "Жилой дом со сносом, кв. 998" по адресу: Красносельский район, Русаковская улица, д. 2/1, стр. 1, 2"

Сводку с информацией координационного совета ОД Русаковка о том, где Департамент культурного наследия наврал, а какие замечания он вовсе не включил в сводку, вы найдете здесь.

Если Вы писали обращение и не нашли свою фамилию в СВОДКЕ, просим Вас переслать подтверждение отправки Вашего возражения (при электронном обращении - письмо с сайта mos.ru, которое Вы получили после отправки возражения) для дальнейшего отстаивания Вашей позиции. Ваш почтовый адрес в письме можно удалить.

(Справка: свою фамилию вы в сводке не найдете. Департамент культурного наследия вообще не включил в нее замечания, поступившие через электронную приемную - хотя по закону обязан был это сделать.)

Письма просьба пересылать на адрес:

rusakovskaya4@gmail.com

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Наверняка многие москвичи наблюдали эту жемчужину московского конструктивизма под пыльной патриотической "вуалью" - на которой изображён Салют Победы, силуэты знаковых зданий пролетарской столицы. Дом находится прямо перед трамвайной остановкой неподалёку от красносельского Ашана, я частенько там сам жду своего седьмого трамвая - и до "Музея истории ГУЛАГа" еду (остановка так называется, я не шучу). Что любопытно, у мэрии Собянина находятся миллионы на финансирование этого рассадника антисоветчины, а вот на ремонт конструктивизма (то есть как раз культурного наследия СССР) - принципиально нет. Русаковке явно уготована судьба ДК им. Серафимовича, нагло снесённого Дон-строем - причём, настолько ударно снесённого вместе с детским садиком по соседству, что там УЖЕ вырос элитный дом, квартиры в котором продаются, рекламируются на Бизнес-ФМ... Землица под домами "золотая" - можно неплохо нажиться девелопёрам. То есть этот, собянинский который, подход ко всему московскому архитектурному наследию (где имущественный момент сказывается вот на таком уровне: расселённые по реновации дома дружно идут под снос, не смотря на их архитектурную и культурную историю) - неизменно приводит к утрате культурных объектов как в ЦАО, так и дальше. Для показухи отреставрировали (и так не разваливавшийся вовсе, всю жизнь - посольский, элитный) "Дом Маргариты" на Остоженке - а сколько ярчайших памятников модерна буквально разваливаются и горят внутри Садового кольца и Третьего транспортного? То есть к конструктивизму у вандалов Собянина (ДКН - культурного наследия сберегателей, которые неплохо наживаются не на сохранении, а на сносе Нашего и всероссийского культурного достояния) такое же отношение, как и к модерну, стилю вроде бы им классово близкому. Кстати, мой фоторепортаж именно о модерне при Собянине - coming soon (наконец-то для фотографирования погодка подходящая).

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