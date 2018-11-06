Рогозин пообещал запустить на Луну роботов-аватаров

Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу и изучать поверхность естественного спутника Земли с помощью роботов-аватаров, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", — цитирует РИА Новости главу Роскосмоса.
По его словам, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы.
При этом глава госкорпорации не уточнил сроки создания лунной базы.
Насреддин,осел и эмир написал 06.11.2018 13:41
квас написал 06.11.2018 13:26
стоик1269 написал 06.11.2018 13:02
Крамольник написал 06.11.2018 12:57
Что на Луне будут яблони цвести!