В РФ ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через шесть месяцев.
"Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями без прохождения процедуры идентификации", - говорится в документе.
Согласно постановлению, администратор мессенджера при идентификации пользователя обязан проверить информацию об абоненте у сотового оператора. Мобильные операторы должны будут предоставлять информацию об абоненте в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если оператор в указанный срок не предоставит информацию о пользователе или сообщит, что в его базе данных она отсутствует, абоненту откажут в регистрации.
Мобильные операторы будут обязаны вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером. Мобильный оператор обязуется в течение суток уведомить администрацию мессенджера при расторжении договора с абонентом. После этого пользователь должен будет пройти повторную идентификацию в мессенджере.
Полумеры полумеры написал 06.11.2018 14:58
стоик1268 написал 06.11.2018 14:00
-Что это? написал 06.11.2018 13:56
Подсказчик чудит.
-Что это? написал 06.11.2018 13:54
Оккупация,невиданная ранее.
Оккупанты в разных степенях посвящения наверху и наемники без посвящения уровнями пониже.
Все так очевидно!
Рудольф написал 06.11.2018 13:53