В РФ ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через шесть месяцев.

"Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями без прохождения процедуры идентификации", - говорится в документе.

Согласно постановлению, администратор мессенджера при идентификации пользователя обязан проверить информацию об абоненте у сотового оператора. Мобильные операторы должны будут предоставлять информацию об абоненте в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если оператор в указанный срок не предоставит информацию о пользователе или сообщит, что в его базе данных она отсутствует, абоненту откажут в регистрации.

Мобильные операторы будут обязаны вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером. Мобильный оператор обязуется в течение суток уведомить администрацию мессенджера при расторжении договора с абонентом. После этого пользователь должен будет пройти повторную идентификацию в мессенджере.