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Московский листок

В РФ ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 5

В РФ ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через шесть месяцев.

"Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями без прохождения процедуры идентификации", - говорится в документе.

Согласно постановлению, администратор мессенджера при идентификации пользователя обязан проверить информацию об абоненте у сотового оператора. Мобильные операторы должны будут предоставлять информацию об абоненте в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если оператор в указанный срок не предоставит информацию о пользователе или сообщит, что в его базе данных она отсутствует, абоненту откажут в регистрации.

Мобильные операторы будут обязаны вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером. Мобильный оператор обязуется в течение суток уведомить администрацию мессенджера при расторжении договора с абонентом. После этого пользователь должен будет пройти повторную идентификацию в мессенджере.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Полумеры полумеры написал 06.11.2018 14:58
Какая-то диктатура мягонькая. И государство какое-то не полицейское. Доминдальничаются.
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(без названия)
стоик1268 написал 06.11.2018 14:00
Миллион полицаев, полмиллиона вертухаев со внутренними войсками, миллион (может быть?) чекистов разных подвидов, несколько миллионов (может быть?) чинуш , миллион... и все равно режим сортирного Карлика боится Людей?
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Re: Дальнейшие шаги по созданию электронного концлагеря .
-Что это? написал 06.11.2018 13:56
Sorry, правильно Катасонов.
Подсказчик чудит.
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Дальнейшие шаги по созданию электронного концлагеря .
-Что это? написал 06.11.2018 13:54
Не просто электронно-банковским, как утверждает Каталогов.
Оккупация,невиданная ранее.
Оккупанты в разных степенях посвящения наверху и наемники без посвящения уровнями пониже.
Все так очевидно!
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(без названия)
Рудольф написал 06.11.2018 13:53
"Большой брат" по-Оруэллу рулит. Но собственно, чего мы хотим от "до мозга костей" полицейского государства?!
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