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Московский листок

Госдума одобрила введение штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 0

Госдума одобрила введение штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах.

В КоАП предлагается ввести для граждан административные штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях будет отнесено к компетенции судей. Протоколы будут составляться полицейскими.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

 



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