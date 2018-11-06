Россия потратит треть бюджета на содержание силовиков

Расходы на оборону, безопасность и работу правоохранительных органов составят 30% от федерального бюджета на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов, заявил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов.

"Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30 процентов проекта государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составит 1,160 триллиона рублей за три года. Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось", - цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, проект федерального бюджета предусматривает расходы на национальную оборону и безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году в размере 1,382 триллиона рублей, в 2020 году 2,456 триллиона рублей, и 2,523 триллиона рублей в 2021 году. Это данные открытой части бюджета, отметил Попов.