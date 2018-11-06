Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российских олигархов не хотят видеть на форуме в Давосе

Опубликовано 06.11.2018 в разделе комментариев 1

Российских олигархов не хотят видеть на форуме в Давосе

Российским олигархам - совладелец у "Русала" Олегу Дерипаске, владелецу группы "Ренова" Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину "фактически" отказано в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с решением организаторов.

При этом, по словам собеседников газеты, юридических оснований запретить им приезжать на форум у организаторов нет. По словам другого источника издания, на принятие именно такого решения настаивает США.

Отмечается, что такое решение подорвало усилия устроителей форума, пытавшихся убедить президента России Владимира Путина принять участие в мероприятии.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
оч верное решение.........
kerg написал 06.11.2018 20:09
это ЭКОНОМИЧЕСКИЙ форум а не сходка уголовников!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Шестеро детей сгорели в хибаре 21-го века
Шестеро детей сгорели в хибаре 21-го века
06.11.2018
Беглова на три буквы
Беглова на три буквы
06.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российских олигархов не хотят видеть на форуме в Давосе (1)
Россия потратит треть бюджета на содержание силовиков (1)
Госдума одобрила введение штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги (5)
В РФ ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами (9)
Рогозин пообещал запустить на Луну роботов-аватаров (20)
"Жилой дом со сносом": судьба легендарной конструктивистской Русаковки решена (3)
Беглова на три буквы (5)
Минфин в ноябре закупит рекордный объем иностранной валюты (8)
Уральскую чиновницу отстранили от работы после скандальных слов о детях, которых "не просили рожать" (12)
86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Руки прoчь oт лидера приднестрoвских кoммунистoв Oлега Хoржана! - Заявление ЦК OКП
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Как молоды мы были :(
Дарья Митина Дарья Митина: Цыферки
Дарья Митина Дарья Митина: Путинский назначенец решил вычеркнуть Великий Oктябрь из календаря в oтдельнo взятoм Питере
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: И тихо умерло дело Скрипалей
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss