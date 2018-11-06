Российских олигархов не хотят видеть на форуме в Давосе

Российским олигархам - совладелец у "Русала" Олегу Дерипаске, владелецу группы "Ренова" Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину "фактически" отказано в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с решением организаторов.

При этом, по словам собеседников газеты, юридических оснований запретить им приезжать на форум у организаторов нет. По словам другого источника издания, на принятие именно такого решения настаивает США.

Отмечается, что такое решение подорвало усилия устроителей форума, пытавшихся убедить президента России Владимира Путина принять участие в мероприятии.