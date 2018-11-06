Член цапковской ОПГ питался в тюрьме икрой и крабами

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области признало подлинность появившихся в интернете фотографий приговоренного к 20 годам строгого режима члена банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза, на которых он ест красную икру и крабов в колонии.

"Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - цитирует сообщение ведомства Интерфакс.

Как сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на бывшую жену бандита Наталью Стришнюю, семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии до трех миллионов рублей ежегодно. По словам женщины, он питался икрой, крабами и прочими деликатесами.

"Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты", - заявила Стришняя.

Она утверждает, что переводила деньги на банковские счета, которые ей указывал муж. Сам он через посредника закупал все, что ему было нужно. В том числе, тратил деньги на зоновскую пасеку, которой занимался в колонии.

"Вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы", - сообщила бывшая супруга осужденного.

По ее словам, через какое-то время она узнала, что в колонии муж влез в долги, и тогда отказала ему в новых финансовых поступлениях. В ответ он "кричал в трубку, оскорблял". Год назад ей удалось с ним развестись.

Напомним, главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за зверское убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года.