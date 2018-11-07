Главный свин российской журналистики снова слетел с тормозов, решив обелить свердловскую чиновницу

Козырный туз ТВ-пропаганды Владимир Соловьёв, чей истеричный ура-патриотизм раздувался пропорционально источникам строительства его итальянской виллы и безобразно безвкусного, но громоздкого 4-хэтажного шубохранилища в Подмосковье, решил заступиться за руководителя департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких.

Допускаю, что нашумевшее выступление молодой чиновницы было продиктовано, мягко говоря, легкомыслием. Аудитория волонтёров, то есть романтично настроенных юношей и юниц, желающих творить добрые дела, по одним только прагматичным мотивам заслуживала от представителя власти хотя бы одобрения. Ведь добровольчество для правительств - конёк, которого можно оседлать, погонять, подкармливая ничего не стоящими благодарностями, получая приличные дивиденды. Федеральные структуры, кстати, довольно успешны в данном направлении. Однако олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004г. не сумела сообразить даже этого. Вместо поощрения она стала втирать собравшимся, мол, государство молодым людям априори ничего не должно, должны им разве что родители, которых никто не просил рожать детей.

Под натиском общественного недовольства губернатор Куйвашев отстранил Глацких от работы. В последнее время мы наблюдаем целую вереницу случаев, когда чиновники лишаются постов после произнесения каких-то несуразных глупостей. Но такая практика выглядит не меньшим идиотизмом нежели прозвучавшие перлы. А чем думал губернатор, приглашая 27-летнюю спортсменку на должность, что от неё ожидал? Екатеринбургское издание e1.ru публикует аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос О.Глацких: «Я проиграла выборы. Я бухала дома, никуда не ходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: «Вас губернатор ждет через два часа, вы сможете приехать?». Конечно, да, я не могла сказать нет. Я приезжаю в джинсах, рубашке. Он говорит: «Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить?». Что такое 27 лет и орган исполнительной власти? Я даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю! Я выхожу 24 сентября, меня две машины ждут около резиденции, все меня поздравляют. А с чем меня поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать! Я вообще не понимаю! Это было весело". Вам не кажется, что подобные кадровые назначения и последующее веселье крайне характерны для нынешней власти? То ли профессионалы её сторонятся, то ли власть сторонится компетентных людей.

А так мало ли кто что сморозит? К примеру, наделала шума недавняя фраза президента, что после обмена ядерными ударами "мы попадём в рай, а они просто сдохнут". В интернете жутко бесновались, предрекая скорый апокалипсис. В то же время эти слова не произвели ровно никакого впечатления на Западе. По старой памяти в России многие думают, что всё в мире вертится вокруг нашей страны. В действительности с её полутора процентами мирового производства давно уже ничего вокруг России не вертится. Никто ей серьёзно не угрожает, потому что она добросовестно выполняет выгодную для сильнейших мировых держав функцию сырьевого поставщика. Несмотря на санкционную узду, очевидно, что Путин и олигархический режим Западу нужны, потому вся эта новая "холодная война" носит явно игрушечный характер, а все кремлёвские громоизвержения преследуют внутренние цели.

Глава департамента Глацких не такая уж дура, как пытаются нарисовать её в некоторых интернет-СМИ. Официозное РИА "Новости" опубликовало сведения о её доходах и имуществе, как обычно бывает в отношении попавших в опалу, чтобы потравить дополнительно. Да, она не бедна, но и не супербогата, так мы бы все должны жить и жили бы при нормальном управлении. В общем-то, Глацких чутко уловила негласный посыл, что простые люди нашему государству на хрен не нужны, не нужны их дети, их внуки, а уж если появились на свет на свой страх и риск, то пускай будут добры содержать себя сами, насколько смогут после уплаты бесконечных налогов и поборов. Пускай существуют в регионах-резервациях, только не мешают эксплуатации трубы и роскошеству присосавшихся к трубе. Правда, говорить об этом вслух чиновникам пока - моветон.

Полную откровенность могут позволить себе лишь находящиеся в авангарде пропагандистской кампании цепные псы наподобие Соловьёва. Этот не к ночи упомянутый господин после разоблачений ФБК буквально рассвирепел, возненавидел всё и всех, кто позволяет себе косо смотреть на "заработанную" им роскошную жизнь, кто за распиаренным журналистским талантом наконец-то разглядел грубого, гнусного хама - раскрывших глаза уже слишком много, и Соловьёв окончательно перестал притворяться перед публикой (да это ему и раньше тяжело давалось).

На сей раз объектом нападок он избрал оппозиционную журналистку Екатерину Винокурову, высказавшую мысль, что спортсменам и артистам следовало бы запретить нахождение в законодательных и исполнительных органах власти. Женщина, конечно, погорячилась, обратив свой гнев на профессии, которые никоим образом не мешают политической деятельности в других обстоятельствах. Например, голливудский киноактёр Р.Рейган был очень популярным президентом в США, известно достойное губернаторство А.Шварценеггера и т.п. Дело не в принадлежности к профессии, а в принадлежности к партии "Единая Россия" - здесь в её косной среде и учёный, и поэт, и мастер золотые руки, и мудрец семи пядей во лбу вынуждены так или иначе изменять себе, принося вред даже вопреки собственному желанию.

Соловьёв же, как всякий подлец, стал напирать на личные качества Винокуровой, назвав неудачницей, не умницей и не красавицей, попутно нагадив в русский язык словом "просравилась". Ну, юмор у него такой. Ответ Екатерины был таков: "Нет, я не стала чемпионкой по гимнастике в 14 лет. Я вообще не красавица, на эту тему не прошелся только ленивый. В 14 лет я начала работать. Я до сих пор работаю. Я сама себя содержу. Помогаю тем, кому хуже. Очень стараюсь. Каждый день стараюсь. Никогда и ничего я не получала просто так. И именно поэтому никогда бы не позволила бы реплики а ля Глацких". Вот и Соловьёв журналист, и Винокурова журналист, современники. А разделяют их века моральной эволюции.