Год без революции

В минувший год, год столетия Великого Октября, правящий класс сделал много. Не для празднования этого эпохального юбилея, хотя в планах, включая планы Минкульта, и значилась такая статья расходов, – класс сделал много для оправдания своей, нынешней, реваншистской буржуазной власти. Оправдания в прошлом, чтобы укрепиться в настоящем. Обратите внимание, с какой назидательной точностью была выбрана Путиным дата открытия «Стены скорби» на проспекте Сахарова! 30 октября 2017-го, незадолго до 7 ноября – «чтобы помнили», чем закончилась «ихняя» революция! Ведь социализм – это ГУЛАГ, это репрессии, это притеснение инакомыслящих, а значит и тех, кто за частную собственность. Железная «стена скорби» прикрывает целый квартал тесно связанных с «питерскими» офисов: СОГАЗ, банк «Россия»… Освободивший от ужасов социализма весь советский народ, правящий класс нефтегазовых олигархов, – даровал народу место, где можно потужить о жертвах социализма. И это не единственный «подарок» власти трудящимся к столетию Великого Октября.

За год до этого в Ленинграде, колыбели той самой революции, память и понимание которой всячески пытается затоптать правящий класс, была открыта мемориальная доска царского генерала Маннергейма – сам Путин, конечно, не отважился её открывать, отправил «пехоту» - Мединского, Иванова, Чурова. Ленинградцы быстро дали понять, что доске не место в городе трёх революций, и Путин был вынужден припрятать доску в Царское село, «показательно» понизить своих пехотинцев в должностях и доверии – всех, кроме Мединского. Тотчас тот попытался взять реванш установкой мемориальной доски Колчака в Ленинграде же – но и она не продержалась долго. Однако где не прошла «питерская инициатива», там ранее проскакал в Москву конный Николай Второй, тот самый, с 1905-го памятный как Кровавый. Заметим, что объект, на который была водружена доска Маннергейма – принадлежит Минобороны, и оно в содружестве с Военно-историческим обществом (возглавляемым папой министра Мединского) переправило царского генерала в Музей-заповедник«Царское Село».

Так вот, Минобороны - знаете, почему так нагло действовало в 2016-м? Потому что в декабре 2014-го, в год победы того самого Евромайдана, который окончательно отколол Украину от России, – Шойгу «успешно» открыл памятник Николаю Второму на Фрунзенской набережной. То есть не ему одному, конечно, а всей Империалистической войне, в которой, в отличие от Ленина, Шойгу нынче считает, что «скульпторы увековечили память наших отцов и дедов, память всех тех, кто положил свои жизни во имя свободы и независимости Отечества». То есть проигранная этим самым Николаем Вторым Империалистическая война трактуется нашими нефтегазовыми империалистами отныне как война за свободу отечества, наравне с Великой отечественной! От кого и когда защищали «отечество» царские войска - любопытно узнать? Или это не царская Россия первой прошлась огненным сапогом по Австрии и Германии, а потом уже отступила «защищать отечество» - правда, тогда это называлось «защищать славянство»?

Примеров того, как монументальной пропагандой власть-воровка втемяшивает населению свою полезность, свою историческую неизбежность – конечно, больше. Но нам важна была именно подготовка к 100-летию Октября. «Питерские» давно не держат нейтралитета в заявленной ими же стратегии коллективно, классово «быть президентом всех россиян». Да и сами мы называем ли себя этим позорным словом с ельцинским перегарчиком? Конечно, нет. И не в памятниках, символизирующих и определённый строй и его политику – тут дело.

Наблюдая, как его «прививочки» терпит многомиллионное население РФ, нынешнее малочисленное население Кремля, уже после полностью проигнорированного 100-летия Октября – начало наступление не на символы, но на то, что лежит в базисе, на то, что именно было завоёвано Октябрём. Пока это – пенсионный возраст, конституционная норма, которую не посмел вымарать даже Ельцин, даже на крови им же расстрелянного Верховного Совета РСФСР. А вот Путин – смог! Ведь народ, который терпит символы царизма в столице своей страны – наверное, стерпит и реформы, отменяющие завоевания Октября? И ведь терпит – всё терпит трудовой народ, лишь доказывая своим долготерпением, что власть как была с 1991-го не в его руках, обеспечивая лишь стабильное его вымирание (от 290 миллионов населения СССР 199о-го года нынче не сталось и половины), - так сейчас всё дальше… Зато долларовых миллиардеров в стране с каждым годом всё больше, а трудовых прав всё меньше.

Тенденция не просто наступления буржуазии, а её наглейшей диктатуры – железная. Однако находится особый род долготерпцев и коллаборационистов, которые оправдывали как первые шаги силовигархии по централизации власти ресурсов в своих руках (мол, и «дело ЮКОСа», и прочее «питерское» рейдерство, это же на благо общества – крепкое государство!), так и явное наступление на права рабочего класса широким фронтом реформ на нынешнем сроке Путина. Имя этим мелкобуржуазным предателям всех трудящихся – государственники. Восьмичасового рабочего дня, завоёванного Октябрём – считайте, уже нет, как и пенсионного возраста, - наплевав на конституцию по примеру президента, многие буржуи официально ставят рабочий день 12 часов в объявлениях о найме. Кто-нибудь пробовал их судить за попрание норм конституции? Нет! Подписавший такой договор пролетарий – он ведь тоже соглашается, что конституции в стране нет. Есть голый произвол буржуазии, лишь в целях её прибыльного бытия оформляемый законами, а точнее реформами (которые выше любых законов).

«Вас тьмы и тьмы?» - словно спрашивал с телеэкрана Путин, уговаривая «отнестись с пониманием» к ограблению пенсионных накоплений миллионов. Ну, так вот – плевали мы и на ваши «тьмы» своей реформой жизни большинства ради меньшинства, и вдобавок продолжим навязывать вам тьму невежества дальнейшей пропагандой того, что было «утрачено» в Октябре 1917-го! Государственники счастливы такому обороту событий – их бесконечная преданность любому государству (точнее, Государю – им не важно, какой класс царит, куда ведёт), заставила петь, пока пенсионную реформу лишь «пропагандировали» летом, откровенно петушиные трели. Казаки сподобились на такой гопак, что выяснилось: они на пенсию и не собирались, а уж коли царь прикажет, так и оппозицию заодно нагаечками, чтобы не стареть, охаживать будут, ту оппозицию, которая за права трудящихся, против реформы пенсионной… Красота!

Расклад сил такой, что кажется – советского, социалистического века-то как и не бывало. Какие-то артефакты социализма ещё попадаются, - централизованное отопление, электроснабжение (хоть порубленное Чубайсом РАО ЕЭС, но ведь оно – детище ГОЭЛРО), бесплатное образование. Но судя по оптимизированному бесплатному здравоохранению (подменённому давно страховым – что не одно и то же), тут наступление буржуазии будет продолжаться до полной коммерциализации всех сфер «социалки» (как буржуи прозвали «рудименты социализма»), до окончательного расчленения и приватизации завоеваний Великого Октября. Логика социального регресса уж такова – либо в одну, либо в другую сторону, и «если ты не с одним классом, значит, с другим» (Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»).

Чем может ответить такому наглому и планомерному наступлению правящей буржуазии просвещённый авангард рабочего класса? Близок ли он хотя бы самому себе, а значит и своей классовой базе? Едва наметившаяся тенденция объединения до неприличия бесчисленных и малочисленных компартий на базе ОКП – вселяет некоторые надежды, но пока эта тенденция не станет контрнаступлением пролетариата на правящих эксплуататоров, её существенность будет сильно принижаться всеми скептиками, и не без оснований. Всем сознательным силам, стоящим на стороне прогрессивного рабочего класса, всем не просто социалистам, но именно революционным коммунистам, нужно сцепиться локтями сейчас – потому что завтра реакционная машина Регресса под управлением «питерских» боголюбцев объединит их в ином качестве, в месиве репрессий (у пролетариата были инструменты перевоспитания контры – НКВД, ГУЛАГ, у буржуазии – механизмы подавления пролетариата, ФСБ, МВД, ФСИН). Поводы-террористы найдутся – ведь для реализации всё новых реформ, отстаивающих «качество жизни», потребуется иное «качество» населения.

Великий Октябрь доказал всему миру, что технический прогресс (нынешний фетиш либералов) есть лишь следствие социального прогресса. Что то же самое метро – не поедет в сословном обществе, что любая технически обеспеченная свобода – есть не право и тем более не врождённая привилегия индивида, но завоевание всего общества, является результатом труда коллектива (на стадии изобретения) и коллективом же непрерывно обеспечивается. Можно любоваться айфоном в руках столичных счастливчиков и даже гастарбайтеров, но это не отменяет того, что родина гастарбайтеров, прежде имевшая колхозы и индустрию – лежит в руинах, там царствует неофеодализм. Для того и нужны нам советские масштабы, как бы «советское измерение», чтобы соотносить локальный, ничтожный и усиливающий эксплуатацию «прогресс» в зоне централизации капитала – и тотальный социальный регресс (технический – его следствие), который охватил большинство республик СССР. Без социального равенства не живёт и «суммарный» прогресс.

Вторая социалистическая революция, только она сможет вернуть трудящимся не локальной России, а всего СССР - и сам СССР географически (хотя и это будет следствием), и все социальные завоевания Октября, что планомерно вытесняются буржуями из конституций и жизни «дорогих россиян», украинцев, казахов, узбеков, эстонцев, литовцев… Хотелось бы этот список не продолжать, но вы сами знаете, на сколько одиноких и социально бессильных имён распался Советский народ, субъект Истории. Собрать блудных сынов в силах только исторический «папа» - пролетариат, и «мама» – Коммунистическая партия.