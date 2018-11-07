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Московский листок

Праздник умной революции

Опубликовано 07.11.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

Так получилось, но 4 ноября я по иным делам был в помещении студии интернет-телевидения «Сталинград», и когда я освободился, то меня попросили записать поздравление слушателям этого канала с праздником 7 ноября. Я этого не ожидал, и поскольку дело было 4 ноября, то начал с нелицеприятного обсуждения этого «праздника», охарактеризовав его как праздник прихода у власти в СССР идиотов (другие их качества и так понятны), а уж затем обратился к теме 7 ноября. Я это пишу к тому, что редакция, выкладывая ролик вечером 6-го, обрезала начало, посему мой текст вначале выглядит обрезанным, а в конце может вызвать недоумение.

Но как бы то ни было, с праздником мои дорогие товарищи и читатели!



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