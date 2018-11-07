Топтание на скользком склоне

РФ снова очутилась в застое. Куда идти? Делать ли очередную «оттепель»-либерализацию – или закручивать гайки?

Но решения проблем в чисто политической сфере уже нет. Тут надобно еще и в экономике кардинально менять курс. Но этому яро противится сама власть, рассказывая «лохторату» о невиданном росте его реальных доходов и в очередной раз стращая скорой войной с НАТО.

Ситуация стабильно ухудшается, «элита» все более явно отторгает Путина. Ибо богатые-то тупик зрят, их пропаганда не обманывает.

КРУЖЕНИЕ В ТУПИКЕ

Не предпринимая ничего разумного в экономике и обеспечив РФ практически застой ( рост экономики – менее 1% в год, да и то, если это не статистическая погрешность), власть угодила в классический тупик. Голой политикой тут ничего не изменишь. Почему?

Пойдешь на «оттепель» - получишь классический уже Горбачев-вариант. Стоит отвинтить крышку «политического сосуда» - и газированная жидкость просто вскипит. Получим эффект взрывной декомпрессии, кессонной болезни, образно говоря. Страна утонет в протестах и сепаратизме.

Но и заворачивание гаек ничего уже не даст. Конечно, можно метать в тюрьмы всех, кто не ликует и не славит Самого, не допускать на выборы никого, кроме «ЕР» и ее «спутников», довести пропаганду до абсурда, объявляя Путина изобретателем и пороха, и колеса, и велосипеда (см. отличный фильм одесской киностудии 1978 года «Волшебный голос Джельсомино»). Но опора для такого криминально-сырьевого авторитаризма сама прогнила и выродилась. Ибо на кого опираться в таком порядке? Только на чиновный аппарат и на органы государственного насилия. Даже деловой мир тут – не фундамент, ибо власть давно оттолкнула от себя не только промышленность и аграриев, она теперь и для сырьевых магнатов раздражает. А что представляют из себя чиновники и силовики РФ? Скопище вороватых дебилов с криминальными наклонностями. Такая «опора трона» в самые сжатые сроки доведет экономику РФ и ее государственные финансы до краха. Во что выродились даже спецслужбы РФ, мы отлично видели на примере ГРУ-ГУ ГШ в «Солберецком скандале». Коррупция и непрофессионализм проели буквально все.

«Рой ТВ» сейчас готовит передачу о том, что вокруг госбанков РФ сейчас сложились мощные оргпреступные сообщества, в кои входят и высшие управленцы банков, и представители ФСБ, и СКР, и даже судьи с работниками прокуратуры. Банки не столько кредитуют предприятия, сколько доводят их до банкротства и работают на их захват сообществами самых настоящих мародеров, крыс.

Но разве это – единственная «прелесть» возможного «силового царства»? Лишенные всякого контроля, мародеры в погонах и чиновных пиджаках очень быстро проворуют бюджет, «распилят и откатят» государственные инвестиции, превратят все эти госкорпорации в «черные дыры» хищений и убытков. При этом РФ окончательно отстанет в науке и технике, в современной индустрии (пресловутая «цифровизация» в РФ касается исключительно бюрократии и сферы развлечений, но никак не производства). Кризис поразит и основу основ нынешней «вертикальности» - нефтегазовую сферу.

Западу не нужно нападать на РФ, рискуя сгореть в ядерном пламени. Ему достаточно просто выждать, когда внутренние «элитные» распри и социально-экономический кризис прикончат нынешний Кремль. Когда придет новый Горбачев. Ведь дело движется именно к этому, несколько лет – срок весьма недолгий. Развитый мир уходит в отрыв по части создания новой экономики, а РФ тут буксует на месте. Даже если забить тюрьмы и лагеря РФ под завязку, загребая туда истинных и мнимых недовольных, это ничего не изменит. Кризиса не остановит.

КОРЕНЬ ЗЛА

Выхода из тупика у Кремля, по раскладам Максима Калашникова, нет по одной причине: благодаря феодальной психологии самой российской власти. Ведет она себя как представители доиндустриальной знати!

Чем хозяйственные и рациональные правители ХХ века отличались от феодальных владык? Их мышление, а главное – действия, были весьма экономическими. Получая доходы и сверхдоходы, эти правители вкладывали их в развитие своих стран. То есть, строили автострады, мосты, новые заводы, энергостанции и линии электропередач, финансировали фундаментальную и прикладную науку (источник новых технологий). Поднимали флот морской и воздушный. Вкладывали огромные ресурсы в образование народа, в жилищное строительство. Словом, крепили свои страны изнутри. Одни и те же черты вы без труда найдете в правлениях Сталина и Ф.Д.Рузвельта, Гитлера и Муссолини. Все делалось для того, чтобы народы стали народами инженеров и рабочих, имеющих возможности трудиться и честно зарабатывать. Создавались нации «повелителей машин», владык пространства и времени. (В случае немцев изрядные деньги вкладывались и в стимуляцию деторождения в Германии). Рационально-экономические правители ХХ века вели себя, как главы этаких крепки кулацких семей. Все – в дом. Каждый рубль (марку, лиру, доллар) – в развитие своего хозяйства, в новые рабочие места. Даже войны велись прежде всего, чтобы обогатить собственные страны и расширить их рынки сбыта. (Не всегда получалось, но намерения были именно такими).

Феодальные владыки же доходы предпочитали сжигать в показной роскоши, помпезных постройках и в ненужных войнах. Экономический базис же оставляли примитивным, отсталым. Мало того, ради непроизводительного потребления они насиловали его повышением налогов, доводя свои экономики до краха.

Как видите, поведение верхов РФ вот уже не одно десятилетие соответствует именно феодальной модели. Просто роль аграрных владений-источников дохода в РФ играют нефтегазовые компании. А доходы от них тратятся черт знает на что, но только не на развитие страны. А объявленный Путиным очередной «майский хитроплан» по реконструкции РФ осуществляется именно за счет усугубления налогового беремени. Что не поднимет, а потопит экономику.

Главное же препятствие для развития РФ – в том, что правящая мародерско-сырьевая «илитка» на подсознательном уровне не желает развития передовых промышленности и агрохозяйства, современной науки. Ибо это породит новых Фордов, Королевых, Тесл, Эдисонов, Шидловских, которые сметут нынешнюю «илитку» и станут властью. Это породит мощные политические движения коммунистического и национал-социалистического толка, опирающиеся на класс инженерно-технических и инженеро-рабочих кадров, на слой работников научно-внедренческих и выскокотехнологичных предприятий. Да и работники «умного» сельского хозяйства становятся опорой и красных движений, и националоистического индустриализма, они – сторонники протекционизма и низведения нефтегазового комплекса до статуса обслуги тех, кто что-то производит в стране. Все представители реального сектора дружно ненавидят банкиров-ростовщиков.

А это нынешнему сырьевому, коррупционному и ростовщическому бомонду не нужно. Вот он и сохраняет сырьевой характер экономики РФ, норовя лишь пристроить к нему военно-промышленный «флигель». Который неминуемо зачахнет без развития гражданских отраслей и отстанет от западного ВПК из-за удушения русской науки. Обратите внимание: из РФ не исходит ни единого научно-технического проекта, о которых говорит весь мир. Тут первую скрипку играют то США, то Япония, то Китай. Ничего принципиально нового РФ не создает, только силится подражать другим. С помпой сообщая о пуске плавучей АЭС (проект еще 1950-х), Росфедерация потратила на это 17 (!) лет. Ибо я ездил в командировку с атомщиками в Нижний Новгород (шло обсуждение проекта) еще в 2001 году. Да, темпы прогресса исключительно высоки, ничего не скажешь. Нынешняя власть – это кандалы на руках и ногах русских творцов.

ДРАМА НЕИЗБЕЖНА

Итожим. То есть, чисто политическими методами (либо оттепель, либо закручивание гаек) кризис в РФ неразрешим. Нужно сочетать политические преобразования именно с кардинальной сменой экономического курса, с новыми протекционизмом да индустриализацией. Но на пути их гниющей, смрадной кучей лежит нынешняя власть. Трудно сподвигнуть ее, в самом деле, на сооружение эшафота для самой себя.

Потому РФ неудержимо соскальзывает к смуте. Санкции США только смазывают маслом склон, по коему едет российская илитка. Впереди – неминуемая уже перестройка-2. С переходов в нечто худшее. Бомонд РФ уже саботирует действия путинской команды. Он устал от ВВП. И чем дальше – тем очевиднее будет сей процесс.