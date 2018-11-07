К закону "О кремации первых лиц государства"

Ровно два месяца назад в заметке «Член КПСС Шойгу вводит для граждан России церковный налог» мы по просьбам читателей рассказали о новой авантюре неслужившего министра обороны, которая затмила все предыдущие.

Перед ней уже меркнет прошлогоднее военно-полевое игрище с танками, самолетами, пушками, «взятием Берлина» и штурмом фанерного рейхстага. Сколько сотен миллионов рублей выдающийся тувинский полководец угрохал на это «сражение с немцами» - неизвестно.

Цифры от общественности он скрыл, несмотря на все к нему законные вопросы СМИ. Про «распиленные» миллионы и спрашивать нечего. Ради них же и затевалась эта игра в войнушку (https://forum-msk.org/material/news/14987680.html).

На этот раз фельдмаршал Арбатского военного округа надумал заткнуть за пояс самого экс-мэра Лужкова с его храмом Христа Спасителя на месте бассейна «Москва». Решил возвести в подмосковном парке «Патриот» махину побольше в честь себя, любимого.

Для маскировки назвал макет «Главным храмом Вооруженных сил РФ» и призвал подчиненных раскошеливаться. При этом наплевал, конечно, на Конституцию, которая отделила РПЦ от государства. А Минобороны - от алчных притязаний «второразрядного агента КГБ Михайлова», в миру В.Гундяева, на работе патриарха Кирилла.

Об этом нашумевшей публикации, разошедшейся по десяткам порталов, мы написали главе Департамента информации МО И.Конашенкову и личному секретарю министра Россияне Марковской. Не забыли еще эту 27-летнюю пышнотелую красотку из Владивостока?

В «сопроводиловке» выразили надежду получить ответы по существу на поставленные вопросы, как того требуют законы о СМИ и об обращениях граждан. Ага, разбежались.

Нет, а, в самом деле, какова все-таки сметная стоимость этого новодела на 6 тыс. условных голов, с 5-ю куполами и высотой под 100 м?

Эксперты прикинули. С концертным залом, трапезной, бассейном, сауной, общежитием для приезжающих на курсы повышения квалификации монахов и монашек это чудо света им. генерала Шойги потянет на 13-15 млрд.руб. Из нашего с вами кармана.

И поскольку из Минобороны на все наши запросы гробовое молчание, стали искать ответы через свои инсайдерские источники. И вот что неожиданно выяснилось.

Согласно проектной документации, возле «церковного монстра» предусмотрен экологически чистый крематорий на 4 печи «для кремации первых лиц государства».

Для нежелающих сжигаться запроектирована правительственная аллея, где места можно забронировать уже сейчас. Открытие всего комплекса намечено на 9 мая 2020 г. к 75-летию Победы.

Пока среди экспертов военного ведомства нет единого мнения: что лучше выбрать для нагрева печей - газ или электричество? Газом было бы дешевле, но для этого нужно прокладывать трубы за 7-10 км из соседних Кубинки или Голицыно.

ЛЭП по-любому дороже. Да и сама двухчасовая процедура превращения тел первых лиц государства в пепел потребовала бы очень большего расхода электроэнергии. Тут на все свои расцени.

К тому же вспомнили, что в Америке во время казни смертника на электрическом стуле в момент включения рубильника в окрестных домах почему-то вырубался свет. Вылетали пробки, выходила из строя бытовая техника и аппаратура.

Это вызывало нарекания рядовых американцев, и они начали жаловаться в Конгресс. Электростул заменили на инъекции яда кураре, и всем стало намного удобней.

Готов уже и законопроект. Правда, есть в нем пункт, против которого, как опасаются авторы, может выступить думская оппозиции.

Он, в частности, предусматривает сжигание первых лиц государства за счет населения. На том основании, что люди с радостью будут раскошеливаться на новый налог. Но в таком щепетильном деле, конечно, требуется общенациональное согласие, т.н. «кремационный консенсус». Слово за Конституционным судом.

Зато уже есть мнение РПЦ. Она не против еще со времен Патриарха Алексия II, который всю признал процедуру не богопротивной.

Правда, по мнениям теологов, господь бог в судный день все-таки должен видеть перед собой новопреставленного в полной форме, а не абы как. Но эта неувязка утрясается.

А пока священники свободно проводят отпевания во всех крематориях страны по заранее установленным расценкам.