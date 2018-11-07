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Московский листок

Государственный Идиотизм РФ

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 2

революция коммунизм
Государственный Идиотизм РФ

Есть даты, изменившие ход мировой истории: Рождество, День взятия Бастилии, 7 ноября... Теоретически можно себе представить, что Ватикан захватили варвары или в Париж вернулись Бурбоны, но все равно остальное челвечество будет отмечать и рождение новой эры, и начало Великой французской революции. 

Вот у нас такое и случилось. Весь мир отмечает день, когда власть в Петрограде взяли большевики, а в самом нынешнем Санкт-Петербурге отмечать 7 ноября запретили - ждем протестов, арестов, избиений и прочих атрибутов "свободной России".

Тоже уже не новость - в Москве впервые на 7 ноября запрет на демонстрацию и задержания протестующих провели еще несколько лет назад, я тоже тогда попал "под раздачу", чем можно только гордиться. Но скандал вышел большой, и с тех пор столичные власти хоть и кривятся, но дают разрешения на ноябрьские митинги и шествия.

Теперь вот эксперимент решил поставить "столичный город с областной судьбой", ноябрьские митинги запретили в колыбели революции. Пожалуй, если б новый городской голова вышел на трибуну Смольного без порток, и то не добился б подобного эффекта. Впрочем, каких только дураков не бывало во главе великого города...

Но вопрос, конечно, шире муниципального идиотизма.

Когда целое государство отказывается признавать собственную великую историю, делает вид, что "ничего не было", и по-прежнему камер-фрау делают плезир камер-юнкерам в необъятных занавесках Зимнего дворца, когда даже Музей революции переименовывают в "музей современной истории", а Мавзолей Ленина драпируют перед парадами, когда даже на 100 лет Октябрьской революции государство не провело ни одного официального мероприятия - это не просто идиотизм. это Государственный Идиотизм Российской Федерации.

Ну что скажешь на позывы карлика сделать пи-пи на ботинок великану?

- С облегченьицем!

Чего-то более полезного и значительного от этой власти мы навряд ли дождемся...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С Праздником Вас - 7 Ноября !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 07.11.2018 10:05
...Здравствуйте!...
Поздравляю Всех с...Праздником
7 Ноября - Днем Великой Октябрьской
Социалистической Революции!
* Давшей Начало Зарождения =
ПОЯВЛЕНИЯ Нашей Родины - СССР!
* Великой,Могучей Державы!
` ` ` ` `
Хорошо,что есть День 7 Ноября!
Которому ДАЖЕ в подметки НЕ(!!!)
годится НЫНЕшний,Т.Н."праздник"
россиянии - 4 ноября,"день-едiнства".
*ТЬФУ на Тебя - Искусственная ГАДОСТЬ
`````````````
Гуляй,те - Празднуй,те -
Отмечай,те - День 7-г Ноября!
``````````
Ну а Т.Н."праздник" 4 ноября -
Плюйте,РУГАЙТЕ и НЕ признавай,те!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-11-2018.
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Был давеча в историческом музее
Калькулятор написал 07.11.2018 09:54
Давеча посетил исторический музей. И был удивлен.
История заканчивается николашкой-кровавым до 1905 года.
Я так понял, что на 1905 годе история нашего государства закончилась.
В детстве я тоже ходил в исторический музей. Но там были залы о революции и о пятилетках и о войне и вроде даже было что-то про космос.
Думал покажу своему ребенку всю историю. А тут бац - нету!
На вопрос ребенка, а где остальное? я ответил, что остальное приватизировали.
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