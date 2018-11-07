Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки?

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 0

сша война рф
Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки?

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Россия в 2025—2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов такую же угрозу, как Китай, по причине экономических и демографических факторов. Об этом, выступая перед студентами программы «Высшая американская стратегия», посвященной разработке вопросов национальной безопасности в Дюкском университете (Северная Каролина), заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал КМП Джозеф Данфорд.

«Там (в России — ред.) снижаются демографические и экономические показатели», — подчеркнул генерал. При этом, по его словам, у КНР больше возможностей для наращивания потенциала. «Думаю, следующие 20−30 лет надо рассматривать Китай как угрозу», — заключил Данфорд.

— Заявление Данфорда не указывает на подготовку к войне с Россией, — уверен главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Скорее наоборот, генерал призывает не относиться к нам, как к серьезной военной угрозе, что должно, по идее, нас обрадовать и дать сосредоточиться на действительно важных для нас экономических и социальных вопросах. Хотя нельзя исключить и того, что американцы просто успокаивают нас, чтобы мы расслабились и не ожидали удара из США. В любом случае строить свою стратегию следует, исходя из более весомых источников, чем выступление перед студентами.

— Каков ваш прогноз на указанные сроки (2025−2035) для Китая и России? Действительно ли в России будет обнищание и вымирание населения, а у Китая рост?

— Если исходить из сегодняшних тенденций, то ответ очевиден — мы нищаем, а Китай богатеет. Конечно, нельзя сказать, что это навсегда, но пока что позитивных тенденций в российской экономике не просматривается. В будущем году оборонные расходы могут достигнуть трети всего бюджета РФ, а это уже колоссальное напряжение для экономики. США тратят на военные нужды куда меньшую долю бюджета. С таким напряжением мы надорвемся очень быстро, наши главные воры не успеют даже припрятать наворованное.

— Действительно ли проблемы с экономикой и демографией серьезно снизят военный потенциал нашей страны?

— Если говорить о демографии, то ее влияние на обороноспособность отложенное, не быстрое, надо, чтоб страна серьезно обезлюдела. А вот экономика влияет на обороноспособность уже сейчас. И это мы еще толком не втянулись в гонку вооружений, так что прогноз, если не будет самым существенным образом изменен подход к проблеме, у меня самый неблагоприятный. А подход очень прост и понятен: существующая экономическая модель не позволяет нам конкурировать с Западом на равных, даже догоняющего развития не обеспечивает. Но о конкурентоспособной модели в правительстве даже слышать не хотят. Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки?

— Так мы все-таки втягиваемся в гонку вооружений? Не приведет ли это все к тому же вымиранию и обнищанию?

— Вымереть население не успеет, государство рухнет гораздо раньше. СССР долго выдерживал гонку вооружений, поскольку существовавшая тогда экономическая модель позволяла достигать конкурентоспособных результатов в разы дешевле. Сейчас мы платим за все почти столько же, сколько и Америка. А теперь сравните их бюджет и наш, их ВВП и наш. Все это просто несерьезно. Мы имеем производство на уровне страны третьего мира и пыжимся выглядеть сверхдержавой. Посмотрите на Китай — он десятки лет строил свою гигантскую экономику, но до сих пор не заявляет открыто о своих военных амбициях. А у нас полстраны нищих, а мы бегаем и вопим «Можем повторить!» Трупами завалить пол Европы пока можем, а вот войну выиграть навряд ли. Сравните состояние промышленности в СССР перед войной и теперь. Вот что следовало бы повторить, так это 37-й год среди руководителей всех уровней, а сейчас с такими кадрами мы и Украине скоро проигрывать начнем.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Праздник умной революции
Праздник умной революции
07.11.2018
О "построссиянском" проекте
О "построссиянском" проекте
07.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем (0)
Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки? (0)
Государственный Идиотизм РФ (2)
О "построссиянском" проекте (6)
Главный свин российской журналистики снова слетел с тормозов, решив обелить свердловскую чиновницу (14)
К закону "О кремации первых лиц государства" (7)
Топтание на скользком склоне (13)
Праздник умной революции (2)
Год без революции (16)
Член цапковской ОПГ питался в тюрьме икрой и крабами (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Государственное пи-пи на ботинок великану
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Средство - разрушение долларовой вертикали!
Дарья Митина Дарья Митина: Ищенкo oказался мужикoм -
Максим Калашников Максим Калашников: Б.Кагарлицкий, М.Калашников: о построссиянском проекте
Дарья Митина Дарья Митина: Прo меня сейчас
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss