Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки?

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Россия в 2025—2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов такую же угрозу, как Китай, по причине экономических и демографических факторов. Об этом, выступая перед студентами программы «Высшая американская стратегия», посвященной разработке вопросов национальной безопасности в Дюкском университете (Северная Каролина), заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал КМП Джозеф Данфорд.

«Там (в России — ред.) снижаются демографические и экономические показатели», — подчеркнул генерал. При этом, по его словам, у КНР больше возможностей для наращивания потенциала. «Думаю, следующие 20−30 лет надо рассматривать Китай как угрозу», — заключил Данфорд.

— Заявление Данфорда не указывает на подготовку к войне с Россией, — уверен главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Скорее наоборот, генерал призывает не относиться к нам, как к серьезной военной угрозе, что должно, по идее, нас обрадовать и дать сосредоточиться на действительно важных для нас экономических и социальных вопросах. Хотя нельзя исключить и того, что американцы просто успокаивают нас, чтобы мы расслабились и не ожидали удара из США. В любом случае строить свою стратегию следует, исходя из более весомых источников, чем выступление перед студентами.

— Каков ваш прогноз на указанные сроки (2025−2035) для Китая и России? Действительно ли в России будет обнищание и вымирание населения, а у Китая рост?

— Если исходить из сегодняшних тенденций, то ответ очевиден — мы нищаем, а Китай богатеет. Конечно, нельзя сказать, что это навсегда, но пока что позитивных тенденций в российской экономике не просматривается. В будущем году оборонные расходы могут достигнуть трети всего бюджета РФ, а это уже колоссальное напряжение для экономики. США тратят на военные нужды куда меньшую долю бюджета. С таким напряжением мы надорвемся очень быстро, наши главные воры не успеют даже припрятать наворованное.

— Действительно ли проблемы с экономикой и демографией серьезно снизят военный потенциал нашей страны?

— Если говорить о демографии, то ее влияние на обороноспособность отложенное, не быстрое, надо, чтоб страна серьезно обезлюдела. А вот экономика влияет на обороноспособность уже сейчас. И это мы еще толком не втянулись в гонку вооружений, так что прогноз, если не будет самым существенным образом изменен подход к проблеме, у меня самый неблагоприятный. А подход очень прост и понятен: существующая экономическая модель не позволяет нам конкурировать с Западом на равных, даже догоняющего развития не обеспечивает. Но о конкурентоспособной модели в правительстве даже слышать не хотят. Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки?

— Так мы все-таки втягиваемся в гонку вооружений? Не приведет ли это все к тому же вымиранию и обнищанию?

— Вымереть население не успеет, государство рухнет гораздо раньше. СССР долго выдерживал гонку вооружений, поскольку существовавшая тогда экономическая модель позволяла достигать конкурентоспособных результатов в разы дешевле. Сейчас мы платим за все почти столько же, сколько и Америка. А теперь сравните их бюджет и наш, их ВВП и наш. Все это просто несерьезно. Мы имеем производство на уровне страны третьего мира и пыжимся выглядеть сверхдержавой. Посмотрите на Китай — он десятки лет строил свою гигантскую экономику, но до сих пор не заявляет открыто о своих военных амбициях. А у нас полстраны нищих, а мы бегаем и вопим «Можем повторить!» Трупами завалить пол Европы пока можем, а вот войну выиграть навряд ли. Сравните состояние промышленности в СССР перед войной и теперь. Вот что следовало бы повторить, так это 37-й год среди руководителей всех уровней, а сейчас с такими кадрами мы и Украине скоро проигрывать начнем.