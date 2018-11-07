Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

Андрей Ищенко, ранее участвовавший в выборах главы Приморья края как кандидат от КПРФ, поборется за пост главы региона в качестве самовыдвиженца. Как передает РИА Новости со ссылкой на секретаря региональной избирательной комиссии Наталью Камаеву, соответствующие документы он уже подал в избирательную комиссию.

"Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем", — сказала Камаева. До Ищенко документы подали 17 человек, среди них семь самовыдвиженцев, в том числе действующий врио губернатора Олег Кожемяко. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 7 тысяч подписей жителей Приморья в свою поддержку, а также пройти «муниципальный фильтр», собрав 140 подписей от муниципальных депутатов.

Напомним, в минувшую субботу региональное отделение КПРФ решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья, поскольку считает незаконной отмену результатов сентябрьских выборов.

"Мы считаем, что выборы в Приморье были сфальсифицированы, — раз, мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный характер, — два. Мы обратились официально, я отправил [обращения] и в МВД, и в Следственный комитет, и в прокуратуру, чтобы расследовали и дали нам официальный ответ; мы не получили ответа и не видим расследования преступлений. В этих условиях у нас партийная организация [Приморья] посчитала нецелесообразным выдвигать дальше нашего кандидата. Наш кандидат победил на выборах в предыдущем туре", - цитирует лидера партии Геннадия Зюганова ТАСС.

По его словам, решение принято в знак того, что партия требует, "чтобы выборные кампании шли нормально и достойно".