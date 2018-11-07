Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 1

Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

Андрей Ищенко, ранее участвовавший в выборах главы Приморья края как кандидат от КПРФ, поборется за пост главы региона в качестве самовыдвиженца. Как передает РИА Новости со ссылкой на секретаря региональной избирательной комиссии Наталью Камаеву, соответствующие документы он уже подал в избирательную комиссию.

"Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем", — сказала Камаева. До Ищенко документы подали 17 человек, среди них семь самовыдвиженцев, в том числе действующий врио губернатора Олег Кожемяко. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 7 тысяч подписей жителей Приморья в свою поддержку, а также пройти «муниципальный фильтр», собрав 140 подписей от муниципальных депутатов.

Напомним, в минувшую субботу региональное отделение КПРФ решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья, поскольку считает незаконной отмену результатов сентябрьских выборов.

"Мы считаем, что выборы в Приморье были сфальсифицированы, — раз, мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный характер, — два. Мы обратились официально, я отправил [обращения] и в МВД, и в Следственный комитет, и в прокуратуру, чтобы расследовали и дали нам официальный ответ; мы не получили ответа и не видим расследования преступлений. В этих условиях у нас партийная организация [Приморья] посчитала нецелесообразным выдвигать дальше нашего кандидата. Наш кандидат победил на выборах в предыдущем туре", - цитирует лидера партии Геннадия Зюганова ТАСС.

По его словам, решение принято в знак того, что партия требует, "чтобы выборные кампании шли нормально и достойно".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
чтобы выборные кампании шли нормально и достойно
нужно убрать бандитов написал 07.11.2018 11:24
чтобы выборные кампании шли нормально и достойно - нужно убрать бандитов из власти.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Праздник умной революции
Праздник умной революции
07.11.2018
О "построссиянском" проекте
О "построссиянском" проекте
07.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США пообещали ввести новые антироссийские санкции (0)
Демократы впервые за 8 лет получают контроль за нижней палатой конгресса (0)
ВФП о разрешении властей США стрелять по колоннам иммигрантов на границах (2)
Чиновники угрожают выселить авиастроителей (0)
Долги россиян по ЖКХ будут выбивать коллекторы (3)
Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем (1)
Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки? (0)
Государственный Идиотизм РФ (10)
О "построссиянском" проекте (5)
Главный свин российской журналистики снова слетел с тормозов, решив обелить свердловскую чиновницу (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oпoвещение
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Государственное пи-пи на ботинок великану
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Средство - разрушение долларовой вертикали!
Дарья Митина Дарья Митина: Ищенкo oказался мужикoм -
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss