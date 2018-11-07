ВФП о разрешении властей США стрелять по колоннам иммигрантов на границах

ВФП, который является воинственным голосом 95 миллионов рабочих в 130 странах по всему миру, выражает свое решительное неприятие решения американского президента Д. Трампа разрешить в этот четверг пограничным войскам стрелять против каравана мигрантов из Центральной Америки.

В то же время североамериканский мандатарий объявил о создании правового механизма во избежание предоставления убежища путникам Гондураса и Сальвадора и в тоже время будет содействовать созданию лагерей в различных местах на границах с Мексикой.

Эти ксенофобские и реакционные решения США буржуазное правительство культивировать расизм и ненависть, скрывая истинные причины миграции; другими словами, они ничего не говорят о разграблении североамериканских монополий и транснациональных корпораций, для экспроприации ресурсов Латинской Америки; они ничего не говорят о войнах и военных диктатур, США финансировали и поддерживали в Америке; они ничего не говорят об империалистической войны, что НАТО и их союзники развязали в каждом уголке планеты, создание волн беженцев и иммигрантов.

Для ВФП солидарность с иммигрантами и беженцами является главной задачей классового профсоюзного движения против капитализма и капиталистической эксплуатации. Поэтому мы призываем народ Америки и рабочий класс Соединенных Штатов бороться за отмену расистских решений правительства Соединенных Штатов. В то же время мы вновь подчеркиваем, что подлинное решение проблемы трудящихся во всем мире заключается в борьбе с причинами, провоцирующими нищету и империалистические войны.

Секретариат ВФП