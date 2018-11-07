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Московский листок

Долги россиян по ЖКХ будут выбивать коллекторы

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 3

Долги россиян по ЖКХ будут выбивать коллекторы

Крупные поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, пишет "Коммерсант" со ссылой на источники в "Росводоканале" и "Мосэнерго". По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.

На этапе досудебных мероприятий «Росводоканал» уже передает часть задолженности коллекторским агентствам. По словам коммерческого директора предприятия Сергея Прокофьева, в ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам. При этом он отметил, что подача исков против граждан позволяте достичь 97–98% годового сбора от начислений за услуги.

В пресс-службе «Мосэнерго» изданию сообщили, что более 90% в общей сумме задолженности подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу. В качестве крайних мер воздействия на должников применяются ограничения и отключения коммунальных услуг.

«С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ "Мосэнерго" рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности»,— отметили в пресс-службе компании.

По оценке «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), в настоящее время компании-поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам дела, составляющие не более 5% от общей задолженности населения. При этом эффективность их собственного взыскания составляет 5-10% на досудебной стадии и 15-20% — на судебной. В ассоциации сообщили, что планируют разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для того, что увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: ......
киргуду написал 07.11.2018 12:29
есть ешо вариант ....сожрать 2 упаковки виагры и всех подрят ...на этом и помереть.
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(без названия)
. . . . написал 07.11.2018 11:44
отлично. можно будет умереть сомкнув остатки зубов на горле коллектора. а не бессмысленно доживать на грошовую пенсию.
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Вот, откуда наберем деньги на строительство ветки на Сахалин с мостом и портом совокупно.
С.П.Вдиван написал 07.11.2018 11:02
На блошиных рынках барахлишка добавится соответственно.
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