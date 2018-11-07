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Московский листок

Демократы впервые за 8 лет получают контроль за нижней палатой конгресса

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 0

Демократы впервые за 8 лет получают контроль за нижней палатой конгресса

Демократическая партия получила большинство мест в нижней палате конгресса – Палате представителей, передает Fox News со ссылкой на результаты подсчета 93% голосов. В частности, демократы на 11:10 мск получили 218 мест в Палате представителей, республиканцы – 193 места.

Подсчет голосов в США пока не завершился (а некоторые штаты все еще голосуют) однако уже сейчас стало официально известно: Демократическая партия выигрывает выборы в Палату представителей.

В Сенате большинство остается за республиканцами: из 100 мест они уже получили 51 против 44 мест демократов.



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