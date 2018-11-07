США пообещали ввести новые антироссийские санкции

Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет санкций в отношении Москвы в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций", - цитирует Reuters представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

По ее словам, Госдепартамент во вторник проинформировало Конгресс США о том, что "не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования, предусмотренные" законом о химоружии.

Новые санкции станут дополнением к уже действующему пакету ограничений, который был веден 27 августа из-за отравления Скрипалей. Документ предусматривает существенное ограничение экспорта и импорта между странами, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия.