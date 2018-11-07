Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США пообещали ввести новые антироссийские санкции

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 3

США пообещали ввести новые антироссийские санкции

Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет санкций в отношении Москвы в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций", - цитирует Reuters представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

По ее словам, Госдепартамент во вторник проинформировало Конгресс США о том, что "не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования, предусмотренные" законом о химоружии.

Новые санкции станут дополнением к уже действующему пакету ограничений, который был веден 27 августа из-за отравления Скрипалей. Документ предусматривает существенное ограничение экспорта и импорта между странами, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Пиндосы пацаны сурйозные
Сказали значит введут написал 07.11.2018 13:43
Ядреное оружие и не понадобиться.
Заплачет ли кто по России? Не думаю.
Ответить
(без названия)
Гроссмейстер написал 07.11.2018 13:28
Да, эти "санкции" способны потрясти Рассею до основания. Комедия продолжается...
Ответить
(без названия)
госдеп ша написал 07.11.2018 12:38
санкции в отношении москвы!?!?!да спалите ее к еб ...матери!!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Праздник умной революции
Праздник умной революции
07.11.2018
О "построссиянском" проекте
О "построссиянском" проекте
07.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Социальное неравенство россиян вернулось к росту (0)
США пообещали ввести новые антироссийские санкции (3)
Демократы впервые за 8 лет получают контроль за нижней палатой конгресса (0)
ВФП о разрешении властей США стрелять по колоннам иммигрантов на границах (3)
Чиновники угрожают выселить авиастроителей (0)
Долги россиян по ЖКХ будут выбивать коллекторы (5)
Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем (2)
Анатолий Баранов: Мы играем по американским правилам и надеемся выиграть у Америки? (3)
Государственный Идиотизм РФ (12)
О "построссиянском" проекте (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Красный день календаря!
Дарья Митина Дарья Митина: Oпoвещение
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Государственное пи-пи на ботинок великану
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Средство - разрушение долларовой вертикали!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss