Социальное неравенство россиян вернулось к росту

В 2018 году в России вновь наметилась тенденция к росту социального неравенства и эта динамика сохранится в следующем, 2019 году, говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".

"В 2018 г. ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 г. … Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов", - говорится в документе.

Эксперты отмечают, что 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года. В 2019 года потребительская инфляция может ускориться до 5,1%, и неравенство вырастет еще сильнее. "С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 г. по сравнению с 2018 г. это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс", - отмечается в документе.

Авторы исследования подчеркивают, что методика расчета прожиточного минимума в России имеет некоторые недостатки, "например, недостаточно учитывает изменение стоимости услуг, что приводит к занижению стоимости прожиточного минимума". Кроме того, Росстат "основывает свои оценки на ценах в городах, что может приводить к недостаточному учету цен покупок товаров в несетевых магазинах и оплате услуг в сельской местности".

Отметим, что согласно ежегодному отчету о мировом благосостоянии Global Wealth Report, число долларовых миллионеров в России в 2018 году увеличилось на 30% и достигло 172 тысяч человек.

Отмечается, что на 10% самых богатых россиян в 2018 году приходится 82% всего личного богатства страны, хотя еще годом ранее этот показатель не превышал 77%. По уровню концентрации богатства Россия заметно опережает такие страны как США (76%) и Китай (62%).

При этом, на долю 5% самых богатых россиян, по оценкам Credit Suisse, приходится 73,7% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных — 57%.

Совокупное личное богатство россиян Credit Suisse оценил в $2,2 трлн. За период с июля 2017 года по июнь 2018 года оно выросло на $300 млрд.