У скандально известной уральской чиновницы нашли нецелевые траты на 130 миллионов

Управление Следственного комитета по Свердловской области начало доследственную проверку информации в СМИ о возможном нецелевом расходовании департаментом молодежной политики региона, возглавляемым Ольгой Глацких, бюджетных средств, которые были направлены на поддержку одаренной молодежи.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о 131 млн рублей, выделенных в 2018 году из бюджета на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. "Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. В связи с этим, в статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в вышеуказанном отеле проходили и прочие мероприятия Департамента. В частности, в нем в 2017 году были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

Напомним, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оказалась в центре скандала после того как на встрече с юными волонтёрами, где обсуждалась реализация молодежных проектов, заявила, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Позже губернатор области Евгений Куйвашев временно отстранил чиновницу от должности.

По данным портала 66.ru, в настоящее время Глацких находится в отпуске и "курсирует на яхте между Сейшельскими островами". В этом вояже ее якобы сопровождает депутат Законодательного собрания Александр Серебренников, которому и принадлежит отель «Панорама».