В День Революции на проспекте Сахарова неизвестные водрузили знамя Великого Октября

В Сети утром появилась видеозапись подарка московских революционных сил всем прогрессивным гражданам России, Украины, Белоруссии и прочих временно разъединённых социалистических республик.

Неизвестные оставили сопроводительное коммюнике:

"Проспект Сахарова давно, с 2011-го года стал местом и символом массового протеста. Символом борьбы масс с политикой правящего класса. В ночь на 7 ноября над тоже символической постройкой времён Путина и диктатуры крупной нефтегазовой и банковской буржуазии было водружено Красное знамя. Так прогрессивные силы общества, которое его непрошеная власть тянет назад, в дореволюционность, в сословные времена, когда тоже властвовали банки, буржуи, монархи.

При водружении знамени социального прогресса над цитаделью ростовщиков не было ни повреждено какое-либо имущество, ни нанесён материальный ущерб. Зато утром идущие на работу наёмные работники, пролетариат - увидели, что на родине Великого Октября знамя Революции развевается выше всех капиталистических пристроек к советскому, социалистическому фундаменту. Охрана вскоре знамя сняла, как нетрудно было догадаться. Для них 7 ноября не праздник.

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Слава рабочему классу Петрограда, большевикам, анархистам, революционным матросам Балтфлота, открывшим для всего прогрессивного человечества путь в светлое будущее коммунизма!"