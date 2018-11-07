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Московский листок

Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 3

Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают стремительно расти несмотря на соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая биржи, только за три последних рабочих дня цена на АИ-92 выросла почти на 4% - до 50252руб./т., на Аи-95 - на 4,6%, до 53320 руб./т.

По оценке Росстата, розничные цены на бензин за 10 месяцев текущего года выросли на 9,4%, на дизельное топливо — на 11,3%. При этом в октябре цены на бензин выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а на дизель в среднем — на 1,2%.

Стоимость топлива резко увеличилась весной и в начале лета. В середине апреля литр бензина стал дороже 40 рублей, а в июне он стоил больше 43 рублей.

Правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Итогом стало снижение розничной стоимости бензина, произошедшее в июле. Однако уже в сентябре стоимость бензина вновь начала расти.

В октябре Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ договорились о стабилизации цен на топливном рынке. Было объявлено, что до конца года стоимость бензина будет на уровне мая, а затем плавно станут индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Догоняем Украину написал 07.11.2018 19:47
Там пока бензин чуть дороже.
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Хреновые вещи случаются
Виктор Николаевичь написал 07.11.2018 19:32
Происходящее не зависит от обещаний. Если плохое может случиться, оно просто случается.
Место такое. Там, где Хозяевами такие существа, как димон и вован, иначе быть не может.
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(без названия)
стоик1272 написал 07.11.2018 19:23
сортирному Карлику пора под суд, желательно не отдавать его в Гаагу, судить в России и отдать в наказание в руки матерей сгоревших детей в Беслане?
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