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Московский листок

Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако

Опубликовано 07.11.2018 в разделе комментариев 0

Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако

Органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием российскому миллиардеру, президенту футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву, сообщает газета Monaco-Matin. Отмечается, что помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде. По словам прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер, все фигуранты дела отпущены на свободу под подписку о невыезде.

О задержании Рыболовлева стало известно накануне. Россиянин был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-диллером Ивом Бувье.

 



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