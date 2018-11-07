Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако

Органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием российскому миллиардеру, президенту футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву, сообщает газета Monaco-Matin. Отмечается, что помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде. По словам прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер, все фигуранты дела отпущены на свободу под подписку о невыезде.

О задержании Рыболовлева стало известно накануне. Россиянин был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-диллером Ивом Бувье.