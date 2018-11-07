Россиянам разрешат не только бесплатно собирать валежник, но и ловить рыбу

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве, предусматривающий право граждан свободно и бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования.

"В результате проведенного анализа поступивших от правительства поправок ко второму чтению были выявлены спорные положения, принятие которых могло бы повлечь негативные социальные последствия. Речь идет, в частности, о предложенном кабмином механизме именных разрешений для граждан на осуществление любительской рыбалки. Мы ко второму чтению исключаем этот механизм", - цитирует Интерфакс председателя комитета Николая Николаева.

По его словам, "в предлагаемом варианте этот механизм лишил бы граждан возможности на полноценное бесплатное рыболовство на водоемах общего пользования".

Комитет также отказал в полной ликвидации института рыбопромысловых участков. "Мы посчитали целесообразным сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб, (...) в том числе семга, таймень, чавыча, омуль байкальский", - сказал он, отметив, что этот институт будет защищать эти участки от браконьерства.

Согласно документу, бесплатно рыбачить сетями россияне смогут только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре, отметил он.

Напомним, ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения.