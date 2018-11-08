Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины

Представители Русской православной церкви на Украине должны вернуться в Россию, потому что им «здесь нечего делать», заявил Петр Порошенко: «Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Русскую православную церковь на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».
«Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения», — подчеркнул глава государства, сравнив получение церковью автокефалии с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.
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Все-таки во главе Украины сегодня стоит либо слабоумный, либо просто исключительно темный, малообразованный человек. Хотя, если учесть, что его и выбрали, и поддерживают, то каждый народ достоин своего правителя. Путин тоже, конечно, вовсе не гордость нации, но как минимум не малограмотный и не идиот.
Как могла Украина ждать автокефалии сразу после крещения, то есть с 988 года, если в то время даже слова "украина" в нынешнем значении не было, и означало оно просто окраину. Но ведь и России тогда тоже не было, а были русские княжества с Киевом во главе. От кого же православная церковь в Киеве должна была получить автокефалию?
Про то, что глава государства, между прочим, светского по конституции, активно вмешивается в церковные вопросы, даже и говорить нечего. А католиков тоже будут высылать в Ватикан?
Что касаемо российского оружия - так Украина вообще не производит никаких стволов, ни для артиллерии, ни для стрелкового вооружения. Ну так свезите все пушки и автоматы в Россию, а сами рогатки к бою, и вперед!
Российские войска на территории Украины такого воинства устрашатся, и немедленно сбегут куда глаза глядят. А украинские воины смогут, наконец, оккупировать Ленинградское шоссе для своих жен и дочерей.
А.Б.
3авидонов Никодиз написал 08.11.2018 03:14
Тем более РПЦ уже считается сектой, после отлучения Константинополем от православия и придания РПЦ анафеме.
киргуду написал 08.11.2018 02:42
!!!!QQ-QQ!TOTTOJEVASHBOG!!!&&& написал 08.11.2018 02:41
"Путин тоже, конечно, вовсе не гордость нации, но как минимум не малограмотный и не идиот."
-То таки он вотку не пьет, как положено лидеру тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, которые таки пропили СССР и угрожают таки пропить и РФ! В РФ - таки лучшим лидером был Алкаш Мордатый, который умел абс-сыкать калеса самалетов и, по некоторым таки сведениям - таки по пьяни навалять в штаны перед выступление на сборище козлектората - то таки да! Таки-вот - достойный лидер для бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных и тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - то таки да...