Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины

Представители Русской православной церкви на Украине должны вернуться в Россию, потому что им «здесь нечего делать», заявил Петр Порошенко: «Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Русскую православную церковь на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».

«Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения», — подчеркнул глава государства, сравнив получение церковью автокефалии с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

***

Все-таки во главе Украины сегодня стоит либо слабоумный, либо просто исключительно темный, малообразованный человек. Хотя, если учесть, что его и выбрали, и поддерживают, то каждый народ достоин своего правителя. Путин тоже, конечно, вовсе не гордость нации, но как минимум не малограмотный и не идиот.

Как могла Украина ждать автокефалии сразу после крещения, то есть с 988 года, если в то время даже слова "украина" в нынешнем значении не было, и означало оно просто окраину. Но ведь и России тогда тоже не было, а были русские княжества с Киевом во главе. От кого же православная церковь в Киеве должна была получить автокефалию?

Про то, что глава государства, между прочим, светского по конституции, активно вмешивается в церковные вопросы, даже и говорить нечего. А католиков тоже будут высылать в Ватикан?

Что касаемо российского оружия - так Украина вообще не производит никаких стволов, ни для артиллерии, ни для стрелкового вооружения. Ну так свезите все пушки и автоматы в Россию, а сами рогатки к бою, и вперед!

Российские войска на территории Украины такого воинства устрашатся, и немедленно сбегут куда глаза глядят. А украинские воины смогут, наконец, оккупировать Ленинградское шоссе для своих жен и дочерей.

А.Б.