Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 3

украина война киев
Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины

Представители Русской православной церкви на Украине должны вернуться в Россию, потому что им «здесь нечего делать», заявил Петр Порошенко: «Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Русскую православную церковь на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».

«Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения», — подчеркнул глава государства, сравнив получение церковью автокефалии с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

***

Все-таки во главе Украины сегодня стоит либо слабоумный, либо просто исключительно темный, малообразованный человек. Хотя, если учесть, что его и выбрали, и поддерживают, то каждый народ достоин своего правителя. Путин тоже, конечно, вовсе не гордость нации, но как минимум не малограмотный и не идиот.

Как могла Украина ждать автокефалии сразу после крещения, то есть с 988 года, если в то время даже слова "украина" в нынешнем значении не было, и означало оно просто окраину. Но ведь и России тогда тоже не было, а были русские княжества с Киевом во главе. От кого же православная церковь в Киеве должна была получить автокефалию?

Про то, что глава государства, между прочим, светского по конституции, активно вмешивается в церковные вопросы, даже и говорить нечего. А католиков тоже будут высылать в Ватикан? 

Что касаемо российского оружия - так Украина вообще не производит никаких стволов, ни для артиллерии, ни для стрелкового вооружения. Ну так свезите все пушки и автоматы в Россию, а сами рогатки к бою, и вперед!

Российские войска на территории Украины такого воинства устрашатся, и немедленно сбегут куда глаза глядят. А украинские воины смогут, наконец, оккупировать Ленинградское шоссе для своих жен и дочерей. 

А.Б.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авидонов Никодиз написал 08.11.2018 03:14
Я раньше поддерживал РПЦ и Кирилла, но после того как РПЦ и лично Кирилл, поддержали нападение Росфедерацией на Украину и убийство там десятки тысяч граждан Украины, то мне такая церковь не нужна.
Тем более РПЦ уже считается сектой, после отлучения Константинополем от православия и придания РПЦ анафеме.
Ответить
(без названия)
киргуду написал 08.11.2018 02:42
а мне на кой рпц оттудава ????....тут своих присосавшиеся....
Ответить
Смыло все! В итальянии пусто! Даже рима уже не видать! И шепчуя печально и грустно -
!!!!QQ-QQ!TOTTOJEVASHBOG!!!&&& написал 08.11.2018 02:41
Макарошки! Подмокли! Опять!?
"Путин тоже, конечно, вовсе не гордость нации, но как минимум не малограмотный и не идиот."
-То таки он вотку не пьет, как положено лидеру тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, которые таки пропили СССР и угрожают таки пропить и РФ! В РФ - таки лучшим лидером был Алкаш Мордатый, который умел абс-сыкать калеса самалетов и, по некоторым таки сведениям - таки по пьяни навалять в штаны перед выступление на сборище козлектората - то таки да! Таки-вот - достойный лидер для бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных и тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Праздник умной революции
Праздник умной революции
07.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины (3)
Скоро ли грянет глобальная буря? (1)
Россиянам разрешат не только бесплатно собирать валежник, но и ловить рыбу (5)
Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако (1)
Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства (3)
У скандально известной уральской чиновницы нашли нецелевые траты на 130 миллионов (10)
В День Революции на проспекте Сахарова неизвестные водрузили знамя Великого Октября (8)
Социальное неравенство россиян вернулось к росту (1)
США пообещали ввести новые антироссийские санкции (8)
Демократы впервые за 8 лет получают контроль за нижней палатой конгресса (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения, Лев Давыдoвич и Нестoр Иванoвич!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Скоро ли грянет глобальная буря? (С.Глазьев, В.Гамза, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова, новости. Кирилл Барабаш на свободе!
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад. Кирилл Барабаш на свободе!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Капитан не улыбается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss