Доказано: на прожиточный минимум нельзя прожить

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко похудел на почти на 6 кг из-за недоедания в результате собственного эксперимента - он решил питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. Депутат питается в основном крупами, овощами и отказывается от еды в самолете, сообщил ТАСС Бондаренко.

Бондаренко принял решение попробовать питаться на 3,5 тыс. рублей - примерная стоимость продуктовой корзины в регионе - после инцидента с областным министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой.

***

Я поясню - эта тема носит не экономический, а сугубо политический характер. После ряда аналогичных инцидентов, последним из которых стал случай в Свердловской области, стало предельно ясно - во властных структурах сплошняком сидят Марии-Антуанетты - помните из учебника, которая предложила тем, кому не хватет хлеба, питаться пирожными? Ну так вот концовка этой истории носит совершенно экстремистский характер - законную королеву казнили. Думаю, пора уже Роскомнадзору запретить школьный учебник истории...

Власть ох...евших дебилов - это реальность современной России

Ярославский депутат, предложивший отменить пенсии, выразил подлинное отношение буржуев к трудящимся

Так вот, подавляющее большиство комментариев в сети сводится к тому, что, мол, правильно тетки высказались, правду сказали, а их за правду терзают теперь. А депутат Бондаренко, тот вообще пиарится на чужом горе - нет, не на горе пенсионеров, питающихся "макарошками", а на страданиях отправленной в отставку чиновницы.

Но этот Бондаренко, которого я не знаю и вообще никогда не видел вживую, взял, да и попробовал питаться на прожиточный минимум, который предлагает нам партия и правительство. И похудел за месяц на 6 килограммов! Заметим, судя по видео, парень явно не страдает ожирением, то есть потерял 6 кило нормального веса, отнюдь не избыточного.

Что это значит?

Это значит, что прожиточный минимум в России не обеспечивает простого восстановления потраченных в ходе жизнедеятельности калорий! Понимаете? Не витаминов даже, белков или сложных альфа и омега жирных кислот, а элементарно не проходит по калоражу!

На минимум живет у нас не меньше 20 миллионов граждан, и никого не волнует, как они сводят даже не концы с концами, а как они вообще выживают.

Отметим, эксперимент "чистый", Бондаренко сидел на крупе и макаронах, то есть на углеводистой пище, от которой, если ее достаточно, поправляются. А он похудел! Значит, минимум не проходит даже по калориям. Говоря по-простому, существенной части населения наше правительство устроило форменный блокадный Ленинград, и вполне довольно результатом.

И все это происходит на 18-м году правления Путина, при котором поголовье долларовых миллиардеров в стране вышло на второе место в мире, уступая только США, богатейшей стране мира. Заметим, долларовых миллионеров в РФ уже в 100 раз меньше, чем в США! В стране есть только супербогатые и нищие. То есть вот эта группа "жирных котов", в основном из приближенных президента и его партнеров, в буквальном смысле слова обожрала всю страну, да так, что 20 миллионов граждан в буквальном смысле голодают.

На долю 5% самых богатых россиян, по оценкам Credit Suisse, приходится 73,7% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных — 57%.

Интересно, что еще нужно сделать нашим Мариям-Антуанеттам, чтобы произвести впечатление на граждан? Предлагать отсасывать друг у друга, и не забывать при этом платить налоги?