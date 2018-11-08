А с чего в Москве жгут храмы?

Во вторник случился поджог деревянного храма на Лодочной улице, а 13 октября на улице Камова неизвестный поджог воскресную школу и храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что недавние поджоги храмов в столице – дело рук противников «программы-200». Эта программа нацелена на строительство храмов в густонаселенных районах Москвы.

- Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья, - заявил он.

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Странно, что рязанский митрополит так живо интересуется проблемой строительства храмов в Москве, что знает, видимо, куда больше, чем следствие. Хотя что удивляться? Рязанский митрополит, как и ряд других иерархов церкви, "привязанных" к епархиям, на самом деле ведут дела в столице, а в "своих" местах появляются изредка - не до Рязани косопузой, когда в Москве такой чёс, 200 храмов. Олигархический размах строительства, однако. И то ли еще будет, ведь строить начали еще меньше четверти задуманных объектов, это сколько еще городской земли надо отжать, сколько денег освоить!

Иуда с его 30 сребрениками, которые пошли на покупку земельного участка, просто курит в сторонке.

Я, кстати, живу совсем недалеко от Лодочной улицы, и туда, где святые отцы мастырят себе обитель, езжу купаться. Но, полагаю, недолго мне осталось сверкать там голыми телесами, будут кадить и купание прикроют. В Севастополе вон уже купание в Херсонесе, воспетое еще Ахматовой, прикрыли - верующим неприятно... Еще не Иран, но направление просматривается.

Хотя мне как гражданину и горожанину мест для купания в Москве явно не хватает, а вот храмов и существующих - в избытке. Но почему-то мое мнение признано несущественным, как и мнение большинства жителей Лодочной улицы, где против храма происходили протесты. Но людей били и разгоняли. А откуда взялись на небольшой этой улице все эти будущие прихожане с крепкими кулаками - это видимо из разряда чуда с пятью хлебами. Наши иерархи те еще чудотворцы.

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Говорите, поджог кто-то церкву?

Так ведь и еще будут поджигать, никуда не денетесь. Потому что есть конфликт между светским обществом и клерикалами, но конфликт отнюдь не духовный и тем более не богословский. Светская общественность мешает "духовной" осваивать большие деньги на церковном строительстве. И возникает очень простой вопрос - почему светское по конституции государство финансирует эти "духовные" аппетиты? Ответ напрашивается только один - чиновничество в доле.

Случайно ли В.И.Ресин, собственно, крестный отец "ресинского барокко" в Москве, теперь советник патриарха Кирилла по строительству и куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов? У меня нет никаких сомнений в том, что В.И.Ресин, кавалер двух орденов Трудового Красного знамени, ордена "Знак почета", заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и дважды лауреат премии Совета Министров СССР - глубоко верующий человек. Не имею никаких сомнений.

Но что делать тем, кто на другой стороне? Какой для них предложен выход? Может быть, кто-то слушает их возражения, кого-то их мнение интересует? Да и какое может быть мнение, когда план строительства уже утвержден и смета выделена...

Вот и идут люди на крайние меры - крайние, это и есть экстремизм. А кто людей к экстремизму толкает ввиду бесперспективности иных возражений?

Говорят, на квартире активиста, которого подозревают в поджоге, уже провели обыск. Наверно, спички нашли. А что еще можно найти при обыске по поводу поджога?

Но неважно, что нашли - главное обыск провели уже. Можно сажать. Как всегда, не тех.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск