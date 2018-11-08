Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А с чего в Москве жгут храмы?

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл богатство
А с чего в Москве жгут храмы?

Во вторник случился поджог деревянного храма на Лодочной улице, а 13 октября на улице Камова неизвестный поджог воскресную школу и храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что недавние поджоги храмов в столице – дело рук противников «программы-200». Эта программа нацелена на строительство храмов в густонаселенных районах Москвы. 

- Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья, - заявил он.

***

Странно, что рязанский митрополит так живо интересуется проблемой строительства храмов в Москве, что знает, видимо, куда больше, чем следствие. Хотя что удивляться? Рязанский митрополит, как и ряд других иерархов церкви, "привязанных" к епархиям, на самом деле ведут дела в столице, а в "своих" местах появляются изредка - не до Рязани косопузой, когда в Москве такой чёс, 200 храмов. Олигархический размах строительства, однако. И то ли еще будет, ведь строить начали еще меньше четверти задуманных объектов, это сколько еще городской земли надо отжать, сколько денег освоить!

Иуда с его 30 сребрениками, которые пошли на покупку земельного участка, просто курит в сторонке.

Я, кстати, живу совсем недалеко от Лодочной улицы, и туда, где святые отцы мастырят себе обитель, езжу купаться. Но, полагаю, недолго мне осталось сверкать там голыми телесами, будут кадить и купание прикроют. В Севастополе вон уже купание в Херсонесе, воспетое еще Ахматовой, прикрыли - верующим неприятно... Еще не Иран, но направление просматривается.

Хотя мне как гражданину и горожанину мест для купания в Москве явно не хватает, а вот храмов и существующих - в избытке. Но почему-то мое мнение признано несущественным, как и мнение большинства жителей Лодочной улицы, где против храма происходили протесты. Но людей били и разгоняли. А откуда взялись на небольшой этой улице все эти будущие прихожане с крепкими кулаками - это видимо из разряда чуда с пятью хлебами. Наши иерархи те еще чудотворцы.

***

Говорите, поджог кто-то церкву?

Так ведь и еще будут поджигать, никуда не денетесь. Потому что есть конфликт между светским обществом и клерикалами, но конфликт отнюдь не духовный и тем более не богословский. Светская общественность мешает "духовной" осваивать большие деньги на церковном строительстве. И возникает очень простой вопрос - почему светское по конституции государство финансирует эти "духовные" аппетиты? Ответ напрашивается только один - чиновничество в доле.

Случайно ли В.И.Ресин, собственно, крестный отец "ресинского барокко" в Москве, теперь советник патриарха Кирилла по строительству и куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов? У меня нет никаких сомнений в том, что В.И.Ресин, кавалер двух орденов Трудового Красного знамени, ордена "Знак почета", заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и дважды лауреат премии Совета Министров СССР - глубоко верующий человек. Не имею никаких сомнений.

Но что делать тем, кто на другой стороне? Какой для них предложен выход? Может быть, кто-то слушает их возражения, кого-то их мнение интересует? Да и какое может быть мнение, когда план строительства уже утвержден и смета выделена...

Вот и идут люди на крайние меры - крайние, это и есть экстремизм. А кто людей к экстремизму толкает ввиду бесперспективности иных возражений?

Говорят, на квартире активиста, которого подозревают в поджоге, уже провели обыск. Наверно, спички нашли. А что еще можно найти при обыске по поводу поджога?

Но неважно, что нашли - главное обыск провели уже. Можно сажать. Как всегда, не тех.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск 



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Помните, был такой Bopoнeнков?
Помните, был такой Bopoнeнков?
08.11.2018
Скоро ли грянет глобальная буря?
Скоро ли грянет глобальная буря?
08.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грабёж народа продолжается (1)
А с чего в Москве жгут храмы? (0)
Доказано: на прожиточный минимум нельзя прожить (1)
Помните, был такой Bopoнeнков? (0)
Порошенко назвал тысячелетнюю мечту Украины (11)
Скоро ли грянет глобальная буря? (5)
Россиянам разрешат не только бесплатно собирать валежник, но и ловить рыбу (9)
Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако (2)
Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства (3)
У скандально известной уральской чиновницы нашли нецелевые траты на 130 миллионов (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Еще не Иран, но направление просматривается
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отсасывайте друг у друга и платите налоги
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украинские воины смогут, наконец, оккупировать Ленинградское шоссе для своих жен и дочерей
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мёртвые души
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения, Лев Давыдoвич и Нестoр Иванoвич!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss