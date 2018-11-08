Грабёж народа продолжается

Правительство и, конечно, при согласовании с президентом столько напридумывало предлогов по отъёму денег у народа, что казалось, на этом оно свои возможности воровские исчерпало. На самом деле возможности правительства при бандитски - воровском капитализме не ограничены и тем более Кремль не препятствует. Министр финансов понимает, что он должен оправдать свою, можно сказать, коррупционную зарплату. Ведомство Силуанова даёт регионам не официальное указание по отъёму денег. Например, увеличить количество специалистов в профильных комиссиях правительства, которые будут отслеживать неформальную занятость и зарплаты в конвертах. Возможно поэтому премьер обмолвился о том, что переходя на цифры увеличить количество чиновников на миллион. Выявлять нелегальных мигрантов и по возможности легализовать для получения налогов. Выявлять граждан, которые сдают квартиры без договоров и не платят налоги. Приватизировать непрофильное имущество. Расширять наблюдение за платными дорогами, парковками. Увеличить налог на дорогие автомобили. Совершенствовать работу с малыми и средними компаниями. Субсидировать аграрии, открывать технопарки и инкубаторы для стартапов. (Кто нибудь понимает из народа значение слова - стартап?) Проводить ревизии земельных участков, искать бесхозные земли. Неужели из 40 миллионов необрабатываемых гектаров уже ничего не осталось. Китайцам, наверное, продали. И главное стимулировать чиновников за успех в повышении бюджета. Вряд ли бюджет регионов от таких специалистов пополнится, а вот их личный бюджет значительно подрастёт. Скоро дармоедов будет больше чем рабочих. Никакого развития, главное содрать побольше с народа и Силуанову на зарплату.

В столице и некоторых других городах люди небольшими группами митингуют против пенсионной реформы. В Москве 4-го ноября С.Кургинян собрал около 2,5 тысяч человек. Для Москвы этого "достаточно". Теперь президент будет чесать затылок и думать как отменить реформу. Толи я ничего не понимаю, толи народ обезумел. Реформа принята и президентом подписан закон. Сейчас митинговать против реформы это гробить свои нервы и здоровье. Чиновники просто смеются над такими митингами. Снимок видели долгожителя думы от КПРФ Харитонова с молодым депутатам фамилию не помню умирают от смеха. Второй так разинул рот, что челюсть могла заклинить. В интернете смеётся от души Ф.Клинцевич и говорит, что 20 лет не ходит в магазины. Что он знает о ценах, жизни рабочего и пенсионера? Ему это вообще не интересно. Вот такой у нас Парламент с Володиным и Матвиенко. За последние 19 лет мне не приходилось видеть, чтобы кто - то из моих земляков смеялся.

Не согласные собрали более миллиона подписей против реформы и направили в аппарат президента. Неужели вам делать нечего. Никто ваши подписи даже смотреть не будет. Это и есть российская демократия. Не подписи нужны, а миллионы живых людей на Красной площади. На выборы мы не ходим, на демонстрации тоже. Путин да и все чиновники не только думают они утверждают, что народ живёт вполне нормально. Какие основания у президента, премьера, министров думать, что народ чем - то недоволен? Они думают и говорят, что недостатки есть, но не такие чтобы народ выражал недоверие власти. Массовых протестов нет значит в стране порядок.

В стране нет общества. На предприятиях, коммерческих структурах объединяются несколько человек одного положения и грабят предприятия, банки или готовят вооружённое нападение. Если есть возможность приобретают оружие с целью пополнить тощие кошельки, а может и для продажи. В настоящее время цены на оружие растут, как и на продукты питания, лекарства, топливо и так далее. Например, ФСБ нашли оружейный арсенал у двух фигурантов "Россельхозбанка", которые выдали себя мошенническими действиями. Имели ружья, пистолеты, гранаты, патроны. Зачем? Ружьё как известно стреляет. Они одни такие? Миллионы стволов на руках у неадекватных людей. Охрана преступных авторитетов имеет оружие. Их все знают, а силовики выдают разрешения. Коррупция поразила все сословия страны. Силовики чистят друзей губернатора Морозова в Ульяновской области. Засиделся мужичёк и больше ему уже заняться нечем. Выявлены многомиллиардные хищения средств в Государственном космическом научно - производственном центре имени Хруничева. Идёт уже открытая война пока без стрельбы между сотрудниками Бастрыкина и Чайки. Следователи задерживают сотрудников Генерального прокурора. Надо бы сыночка проверить, а то в кадр физиономия не помещается. Будет толк от таких силовых структур, которые между собой грызутся? А что Кремль? У него других проблем не впроворот. Надо собрать аудиторию, выступить, возложить цветы у памятника Минину и Пожарскому в день бессмысленного единства, которого нет и не будет никогда.

Почему в стране нет вообще никакого единства. При этом в силовых структурах идёт борьба между различными подразделениями. Причин две. Тотальная коррупция, поразившая буквально всех, кто имеет доступ к ресурсам. Власть создала миллионную армию охраны для того, чтобы не допустить к материальным ценностям рабочего, пенсионера. Воруют чиновники, организованные преступные группы под прикрытием силовиков, иногда депутатов, есть и индивидуалы. Вот только народу ничего не достаётся.

Второй причиной является отсутствие государственной идеологии, некоторые для упрощения говорят - идеи. Однако президент иногда, когда возникает такой вопрос говорит, что идеей в стране должен быть патриотизм. И никто не может возразить, что патриотизм не может быть идеологией. Идей много, но кто их будет исполнять. В нынешней России идеологию заменяет доллар. А деньги и патриотизм противоположны друг другу. Первые уничтожают вторых не только морально, но главное физически. Не мешайте грабить страну и народ. Патриота говорильней не воспитаешь, нужен пример для подражания. И кто сегодня в России может послужить примером? Раньше то мы брали примеры с наших руководителей. Нынешняя власть живёт совершенно в другой стране. Президент отмечал с патриархом" день единства", возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому и сознательно забыл о Дне Великой Октябрьской Социалистической революции.

Действительно много сил и средств потратили Горбачёв, Ельцин и Путин, чтобы развалить великое государство, но так и не создали ничего подобного хотя бы с равной экономикой. В России не осталось ни одной организации где бы главенствовал закон, хотя бы капиталистический. Хаос и воровство правят бал в стране. Народ не забыв советские порядки, хранит гроши в Сберегательном банке, который Греф ни как не может приватизировать. А тут санкции, что окончательно подорвали последние крохи доверия к президенту. К правительству доверия нет после того, как премьером стал Медведев. И вот сейчас идёт массовый отток рублей, хранящихся в Сбербанке. Лучше хранить под подушкой. Массово побежали рядовые и младший офицерский состав полиции. Реформа президентская не понравилась полиции. Например, в Ямальском округе 140 вакантных мест в полиции, которые образовались недавно.

При этом чиновники не обращают внимание на проблемы государства. Они живут своей жизнью и главное не жалуются. 11 человек, которые руководят компанией "Роснефть"за 6 месяцев текущего года получили 2,1 миллиард рублей толи зарплаты, толи премиальных. Вот поэтому в стране нет денег на зарплаты, пенсии, на развитие заброшенных посёлков и деревень. Берите пример, граждане страны, вот с этих "господ". Сегодня на Общественном телевидении рассматривали этот вопрос. Специалисты говорят, что в прошлом году правительство на эти цели выделило чуть больше двух миллиардов рублей, на развитие сёл. Фактически это копейки, но и они не дошли до адресата. И никакого расследования нет и быть не может. Кто будет искать два миллиарда и кому это нужно? На зарплату и откаты потеря этих денег не отражается. Она отражается косвенно только на народе, который этого не понимает и никто ему об этом не растолковывает. Деньги то на берёзах не растут. Украли значит где - то образовалась дыра.

В "День единства" СМИ по какой - то причине вспомнили банду Цапка. Главарь - то в тюрьме наложил на себя руки и правильно сделал. Однако, остались сообщники, которые на строгом режиме вкушают шашлыки, икорку и ножки крабов. И всё это снимается на телефоны и выкладывается в интернет. Такая жизнь рабочему человеку даже во сне не приснится. И снова пошёл разговор о смертной казни. Таких людей надо казнить. Политики, самые крутые журналисты и даже адвокаты правы частично. Никто не заговорил о том, как такие люди появились в стране? А очень просто. Местные чиновники Кущёвского района дали им такую возможность убивать, грабить народ и использовать его в качестве рабов. И это продолжалось более 10 лет. Мало что изменилось после того, как прошли суды. Через некоторое время вышла мамаша и земля то по - прежнему у неё в руках. В корень надо смотреть. Казнить исполнителей - это второе дело, казнить надо тех кто отдал Кущёвку на разграбление и сам при этом имел неплохой навар. Народ писал десятки писем в высшие инстанции, но мер никто не принимал, пока не произошло массовое убийство за одну ночь. Вот кого надо казнить в первую очередь. И эта трагедия имеет продолжение. Адвокат и член Общественной палаты РФ Ш.Горгадзе говорит, что суд назначил Цапку - главарю банды полтора миллиарда рублей штрафа. Не взыскано ни рубля. Ответчик погиб. А родственники и члены банды оставшиеся в живых по закону не являются ответчиками. И таких примеров сотни. Разве президент этого положения не знает? Конечно знает, но не вникает, для него это не является знаковым событием. Миллиарды разворовываются вообще без суда и тишина.

Нынешняя власть ввергла страну в хаос. В Приморье провалены выборы губернатора. Назначены повторные на декабрь. Коммунисты сняли своего кандидата, зачем нервировать президента, который перебросил с другого региона О.Кожемяко. По его мнению он будет избран народом и наведёт порядок. Олег заслуживает уважение президента. Похлопаем за порядочного губернатора. Но вот незадача. Жена и.о.губернатора Ирина Герасименко обладает состоянием в 180 миллионов долларов, а муж, наверное, нищий. Жена Дерипаска владеет состоянием в 200 миллионов долларов. И таких жён якобы 25 человек. Почему бы их не назначить губернаторами, министрами, в центральный банк. Да мало ли в стране разваленных регионов, министерств.

Участились случаи предательства. На Хабаровском оборонном заводе через Р.Дмитриева передавались секретные сведения о самолётах - СУ-35, СУ - 57 израильской разведке "Массад". Идёт разговор, что в предательстве замешан осуждённый Улюкаев. Якобы он передавал за бугор сведения о местах где разведаны природные богатства. Так или не так покажет время.

Суммируя сказанное, можно привести монолог адвоката и правозащитника Д.Аграновского: "Мы все помним, откуда взялась наша элита. Большая часть это уголовники, худшая часть партийной номенклатуры, люди про которых в нашей традиции всегда говорили "из грязи в князи".