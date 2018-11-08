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Московский листок

Цеповяза спрятали в ШИЗО от ярости общества, только ФСИН кастовых камер не прикроет

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 2

позор фсин забайкалье
Цеповяза спрятали в ШИЗО от ярости общества, только ФСИН кастовых камер не прикроет

Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор колонии в Амурской области после скандала с фотографиями, на которых запечатлено, как он в исправительном учреждении ест икру, крабов и жарит шашлыки. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат осужденного. Позже информацию подтвердила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Наталья Охотникова. 

По его словам, он говорил со своим подзащитным 7 ноября. «Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями», — сказал адвокат. Он отметил, что узнал о нахождении Цеповяза в изоляторе 8 ноября. Защитник добавил, что ему непонятно, на каких основаниях его клиент был туда помещен. 

«Сообщили сегодня, что помещен в штрафной изолятор. Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок», — заявила «РИА Новости» председатель ОНК Амурской области. По ее словам, в ШИЗО заключенный может находиться до одного месяца.

Ранее председатель региональной ОНК говорила, что осужденный по «делу Цапков» отбывает наказание не на привилегированных условиях. Она сказала, что посещала осужденного три недели назад, до того как начался скандал с фото. Охотникова отметила, что встречалась с Цеповязом по вопросу о разделе имущества между ним и его супругой.

От редакции: Как и в случае с каминг-аутом Глацких, страна ничего нового не узнала. Что вип-камеры есть аж в Матросской тишине - когда узнали? Вон, как давно "исследовал" всё тот же вопрос вип-условий СК - кого-нибудь это коснулось? Нет, и ФСИН, и вообще вся система "борьбы с преступностью" есть всё то же отреставрированное под командованием Ельцина, Путина, потом немного Медведева и снова Путина - сословное общество. В котором рубль решаёт всё - где бы ты ни находился и кем бы ты ни был. Хоть убийцей, хоть вором в законе. Свою статусную ренту хотят получать и те, кто, по идее, должен следить за трудовым исправлением преступного элемента. Но они устроили в тюрьме то, что было на воле, всё то же классовое, почти кастовое общество - да с такими "изюминками" для богачей, которых и на воле не было. А бедняк, а "политический" - будет на зоне опять крайним, шнырём, посыльным, его будут морально истязать или прямо пытать, как в Ярославской колонии номер один или как в Иркутском централе в пресс-хате Леонида Развозжаева...

Прогресивная интеллигенция любит повыть на тему "бесчеловечности" ГУЛАГа - так вот ФСИН-то гораздо хуже, она есть буржуазная изнанка ГУЛАГа, где механизм сурового, но эффективного перевоспитания заблудших членов общества стал просто ещё одной остановленной и пущенной вспять "машиной социализма" - и здесь появилась элита, которая трудиться не планирует, она и на воле привыкла буржуйствовать, у неё на воле "бизнес", позволяющий жить в камере, как на курорте. Коль скоро находятся готовые в эти "бизнесА" на воле идти наёмными работниками - эти господа не будут знать проблем ни на воле, ни в заключении, получат свою долю. И прятать Цеповяза в ШИЗО от общества бесполезно - на воле остались сотни таких цеповязов, которые крепкой цепью удерживают социальную иерархию от распада в "горизонталь", которая как раз и была практически выстроена в СССР, которую тут так долго и почти до полной победы (сложной диалектической победы социалистического государства над государством остаточно-буржуазным внутри себя - чтобы всякие остатки иерархичности изжить) достроили большевики. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чингачгук написал 08.11.2018 13:03
Чему тут удивляться,если "бизнес цапков"был каким-то образом связан с самим генеральным прокурором РФ?Вот и деньги этой банды вернули "главной бандавше".При таком "раскладе"в трехуровневом российском "кривосудии"пора уже вводить "четвертый уровень",а именно-закрепить законодательно продажу индульгенций,как это было в средние века.Например,замочил кого-то,заплатил за это и "спи спокойно",к чему устраивать цирковые представления с якобы "действуюшими законами"?Тогда уже никто не будет питать "иллюзий"и будет понятно,что таких уродов,как цеповяз надо не сажать а отправлять сразу в могилевскую губернию,где шашлыки и крабы уже точно не понадобятся...
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(без названия)
стоик1276 написал 08.11.2018 12:18
Мы все помним, откуда взялась наша элита....большая часть - это потомки извергов сионистов-большевиков типа Троцкого, Кагановича, Гайдара...?
.
Этих не сажают вообще, в худшем случае отправляют в Лондон или в Израиль?
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