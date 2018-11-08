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Московский листок

Кадровый голод довёл кремлядей до рекрутирования в "вертикаль" отставников из клана Чаек

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 1

кризис генпрокуратура вертикаль кадры
Кадровый голод довёл кремлядей до рекрутирования в "вертикаль" отставников из клана Чаек

Владимир Путин назначил своим новым полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, уволившегося с поста заместителя Генерального прокурора РФ. Указ о новом назначении Гуцана опубликован на сайте Кремля 7 ноября. 

Ранее в этот день Совет Федерации одобрил представление Путина об освобождении Гуцана от должности замгенпрокурора. Пост полпреда президента в СЗФО оставался вакантным после того, как занимавший эту должность Александр Беглов 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. 

Гуцан до нового назначения в течение 11 лет отвечал в Генпрокуратуре за СЗФО, пишет "Коммерсант". В надзорное ведомство этот уроженец Гатчинского района Ленинградской области и выпускник ЛГУ им. Жданова пришел стажером в 1987 году. При этом Гуцан и его супруга Наталья - председатель Уставного суда Санкт-Петербурга - были однокурсниками нынешних премьер-министра Дмитрия Медведева и замгенпрокурора Николая Винниченко, отмечает издание. 

По данным источников газеты, карьерой в прокуратуре Гуцан и Винниченко обязаны бывшему полпреду президента в СЗФО Виктору Черкесову, который в 1990-е годы руководил петербургским управлением ФСБ. Гуцан и Винниченко тогда осуществляли надзор за следствием в этом ведомстве, продвигаясь по службе. В частности, Гуцан с 1996 по 2000 год выступал гособвинителем по громкому делу над капитаном 1-го ранга в отставке Александра Никитина об измене родине и разглашении гостайны, заведенному петербургским УФСБ и завершившемуся оправдательным приговором. 

В июле 2000 года Гуцан оказался замешанным в скандал с отчислением студента Балтийского государственного технического университета "Военмех" Дмитрия Барковского. По словам студента, его отчислили за отказ предоставлять ФСБ информацию о деятельности городского отделения партии "Яблоко". По информации "Яблока", Гуцан убеждал Барковского в "законности и правильности с государственной точки зрения" вербовки и отчисления из вуза за отказ от сотрудничества с органами ФСБ. 

В 2005 году Гуцан перебрался в Москву, на должность заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, а спустя два года вернулся в надзорное ведомство, став заместителем Юрия Чайки. 

В 2016 году Гуцан стал одним из главных действующих лиц во время расследования громкого уголовного дела в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и руководства транспортного узла о теракте 2011 года, которое было прекращено, несмотря на несогласие следствия с таким решением. 

По данным "Коммерсанта", решающим для закрытия дела стало вмешательство Гуцана: именно он направил документ на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием прекратить дело в отношении Каменщика, что и было сделано спустя три месяца. 

Также Совфед 7 ноября 2018 года освободил от должности замгенпрокурора РФ Ивана Семчишина на основании поданного им рапорта об увольнении в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. 

Таким образом, вакантных постов заместителей Юрия Чайки стало три. Первый освободился после гибели замгенпрокурора Саака Карапетяна в начале октября в результате падения частного вертолета под Костромой.

Отметим, что не так давно - всего три года назад, в силу пиар-негатива, который витал над обителью Чаек, кремляди ни за что не воспользовались бы кадрами, уволенными из Генпрокуратуры. Мы лишь напомним, как это было и какие тучи ходили над Чайкой и всеми его подчинёнными.

Деятельность генпрокурора Юрия Чайки, как и других высокопоставленных чиновников, постоянно проверяется на наличие возможного конфликта интересов, бизнес его совершеннолетних детей в сферу такого контроля не входит, подчеркивали в Кремле в декабре 2015-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов пояснил высказывание Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции, заявившего, что Контрольное управление президента реагирует на появляющуюся в СМИ информацию относительно деятельности тех или иных чиновников или бизнеса их детей. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1276 написал 08.11.2018 12:48
Сколько осталось сортирному Карлику?
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