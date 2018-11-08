Игиловец взбунтовал колонию в Таджикистане, при подавлении убито тринадцать зэков

В колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда на севере Таджикистана, в ночь на 8 ноября произошел бунт. При его подавлении были убиты 13 заключенных. О беспорядках в тюрьме сообщило "радио Озоди" со ссылкой на источник.

Для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. "Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП", - рассказал источник. По его данным, несколько заключенных пострадали при попытке побега, некоторым удалось покинуть территорию колонии. Также сообщалось, что с 22:30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области сообщает о 13 убитых заключенных. "Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт", - сообщил собеседник агентства.

По его информации, один из заключенных, член "Исламского государства"*, разоружил охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, затем заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

В свою очередь в главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана агентству сообщили, что на месте работает специальная следственная группа, которая устанавливает причины бунта.

По словам очевидцев, на всех дорогах города и на трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

"Радио Озоди" напоминает, что последний раз побег из худжандской колонии строгого режима N3/3 два года назад совершил совершил житель Исфары Амонуллохон Носири, его задержали спустя два дня. Ранее, летом 2016 года, из колонии попытались сбежать несколько заключенных. Они ранили ножом начальника одного из отделов тюрьмы, тот скончался по пути в больницу. При попытке побега один из заключенных был убит, еще одного ранили и задержали, третьему удалось покинуть колонию, но ненадолго - вскоре его поймали.

Самый дерзкий в истории Таджикистана побег из колонии был совершен 23 августа 2010 года: тогда на волю вырвались 25 особо опасных преступников. В их числе были были 14 граждан Таджикистана и 11 иностранцев - граждан России, Афганистана и Узбекистана. При побеге они убили нескольких охранников СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В течение года правоохранительные и силовые структуры провели ряд спецопераций, во время которых всех беглецов задержали либо ликвидировали.

Отметим, что в постсоветских республиках часто - невыносимые условия заключения, например, в Казахстане. Вот что пишут заключённые из РГУ АК-159/11, отбывающие наказание в Карагандинская область, село Долинка, Сангородок для больных туберкулёзом:

"Наши неоднократные обращения по поводу произвола и пыток со стороны администрации исправительного учреждения, остались без внимания Жумагулова Нурлана Орысбаевича и не дошли до адресатов.

Незаконными методами нас превратили в зомбированных клонов и ставят над нами опыты. Нас, больных туберкулёзом, заставляют работать на КСП с бороной, шагать по несколько часов на плацу с песнями, держат там и в стужу и в зной.

Нас регулярно закрывают в ШИЗО без каких-либо на то причин и без оформления документов.

Нас регулярно избивают пластмассовыми трубами."

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