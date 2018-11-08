Евкуров нажаловался на Рамзана Зорькину, но земель это не вернёт

Конституционный суд РФ изучает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах региона с Чечней, подписанного 26 сентября, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен", - уточнили в ведомстве.

Запрос поступил в четверг, 8 ноября.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации этого договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство части населения республики, и 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября необходимо утвердить на референдуме республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил "Интерфаксу", что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

От редакции: Любопытно, какой правды можно искать у Зорькина в КС после пенсионной реформы? Ему, КС, ведь поступил запрос на проверку соответствия 37-й статье конституции пенсионной реформы - так чем же дело-то кончилось? Антиконституционная реформа принята - принята волюнтаристично, причём в преступлении этом участвовал столь коллективный орган, не одна кремлёвская ОПГ - Госдума. Можено ли на фоне столь масштабного преступления, реально наносящего финансовый ущерб миллионам граждан РФ - говорить о каких-то земельных наделах?

Правда, Рамзан Кадыров столь же волюнтаристично, как его "питерский" кумир "отжал" у пенсионеров трудовые сбережения, - повелел на территории Чечени этой реформе не действовать - но он же тут же "отжал" у Ингушетии нефтеносные земли... Как говорится, пацан уж если берёт, то берёт по-крупному. Что тут бедному, недавно открывшему для себя светлые перспективы феодализма и спасительность "скреп" при врачевании ран приватизации Зорькину - делать? Этак завалят его кисельное заведение скоро вопросами и меньшейзначимости - пойдут обворованные государством граждане чередой... И что - каждому теперь отвечай?

Д.Ч.

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