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Московский листок

Евкуров нажаловался на Рамзана Зорькину, но земель это не вернёт

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 3

ингушетия чечня конституция
Евкуров нажаловался на Рамзана Зорькину, но земель это не вернёт

Конституционный суд РФ изучает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах региона с Чечней, подписанного 26 сентября, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда. 

"В настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен", - уточнили в ведомстве. 

Запрос поступил в четверг, 8 ноября. 

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. 

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации этого договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство части населения республики, и 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями. 

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября необходимо утвердить на референдуме республики. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил "Интерфаксу", что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

От редакции: Любопытно, какой правды можно искать у Зорькина в КС после пенсионной реформы? Ему, КС, ведь поступил запрос на проверку соответствия 37-й статье конституции пенсионной реформы - так чем же дело-то кончилось? Антиконституционная реформа принята - принята волюнтаристично, причём в преступлении этом участвовал столь коллективный орган, не одна кремлёвская ОПГ - Госдума. Можено ли на фоне столь масштабного преступления, реально наносящего финансовый ущерб миллионам граждан РФ - говорить о каких-то земельных наделах?

Правда, Рамзан Кадыров столь же волюнтаристично, как его "питерский" кумир "отжал" у пенсионеров трудовые сбережения, - повелел на территории Чечени этой реформе не действовать - но он же тут же "отжал" у Ингушетии нефтеносные земли... Как говорится, пацан уж если берёт, то берёт по-крупному. Что тут бедному, недавно открывшему для себя светлые перспективы феодализма и спасительность "скреп" при врачевании ран приватизации Зорькину - делать? Этак завалят его кисельное заведение скоро вопросами и меньшейзначимости - пойдут обворованные государством граждане чередой... И что - каждому теперь отвечай?

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 08.11.2018 14:40
Немецкие социал-демократы в 1933 году тоже жаловались в свой Верховный суд Германии на Германа Геринга.
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(без названия)
....................................... написал 08.11.2018 14:39
Д.Ч.
он же тут же "отжал" у Ингушетии нефтеносные земли...
Прежде чем пис-деть,прорабатывай вопрос. Чеченская нефть-есть-но она на х-уй никому не нужна. Для бизнеса-драный веник. И выбросить жалко,и стоит в углу,место занимает.Времена прошли.И не спасает НПЗ,что у Сечина оттяпал.Для собственных нужд-выше крыши,а излишки- даром отдашь,транспортировка-стоит столько, что вообщем сами себе сук срубили,ценообразованием. Перевозка настолько нерентабельна,что на ***** эта чеченская нефть не ус-ралась.Никому.
То же самое...ингушские нефтеносные земли...Епать-копать.За морем корова полушка,да рубль перевоз. Везде НПЗ понатыканы рядом с потребителем топлива,а не за х-уй собачий километров.
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Битый небитого везет
Виктор Николаевичь написал 08.11.2018 13:42
Бритый небритого везет...
Эту фразу рекомендую прошептать русскому пролетарию перед смертью в 63 года, глядя на долгожителя чечена - пенсионера с 60 лет, и мусорка - пенса с 45 лет.
.
Господи, и эти люди свысока смотрят на Украинцев!
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