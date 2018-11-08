Сотни смертельно опасных "Боингов" летают по миру, но Илы и Ту им на смену не идут

Почти у 250 новых лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками контроля полета, что может привести к крушению. Как говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации США (FAA) в Twitter, неполадки могут возникнуть у 246 самолетов, 45 из них эксплуатируются американскими авиакомпаниями.

Проблемы касаются сенсора, который определяет угол атаки самолета. Датчик, как выяснили в FAA, может давать ложные данные, что может привести к трудностям в управлении лайнером, чрезмерному опусканию носа самолета, резкой потере высоты и "возможному столкновению с землей". Ранее агентство Bloomberg сообщило, что корпорация Boeing разошлет операторам новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике. Предупреждение основано на итогах расследования крушения у берегов Индонезии лайнера, принадлежавшего авиакомпании Lion Air.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Один из черных ящиков потерпевшего катастрофу Boeing дайверы нашли 1 ноября рядом с обломками. Поиски второго черного ящика и останков жертв крушения самолета продолжаются.

По словам руководителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии, предполагается, что второй самописец находится приблизительно в 50 метрах от основной зоны поиска, но поиск затруднен подводными течениями. Руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно заявил, что у самолета Lion Air на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с прибором, показывающим скорость полета. По словам Танджоно, информация, полученная из черного ящика, подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.

От редакции: Помните, на заре реформ, в начале 90-х нам рассказывали, как животворно влияет капиталистическая конкуренция на производство? Нам говорили, уверенно так, авторитетно, что советские самолёты потому "неконкурентоспособны" (выдумают же слова!), что делает их одно и то же государство, а социалистическое соревнование - это имитация конкуренции, в которой обязательно нужно настоящее коварство, промышленный шпионаж, серьёзная борьба интересов... В итоге производство отечественных самолётов было свёрнуто вовсе: они послушно, поверив в преимущества изделий капитализма, ушли с мирового и внутреннего рынка. Кому от этого стало лучше? Безопаснее стали полёты?

Лучше от этого стало разве что корпорации "Боинг", которая увеличила производство нисколько не превосходящих качеством и безопасностью гражданских самолётов. А отечественный алюминий, оказавшийся уже в руках одного Дерипаски, стали поставлять "Боингу", назад получая самолёты... И вот выясняется, что при наличии, вроде бы, той самой конкуренции ("Боинг" против "Эйрбаса") - новейшие самолёты имеют фатальный брак. Что это, как ни опровержение тех обоснований свёртывания производства Илов, Ту, Яков в нужных России и соседним республикам масштабах?

Но заводы-то и специалистов, инженеров, проектировщиков, которые были уволены и ушли в другие профессии - уже не вернёшь! Разве что иногда, и только для кремлёвского пиара, можно постоять на фоне одного-другого новенького Ила в Воронеже. Всё! Нет в РФ гражданского авиастроения тех масштабов, которые требуются стране. А уж такого бреда, чтобы из-за одного датчика рухнул весь самолёт - у нас точно не было. Но капитализм победил, и этим обрёк многих пассажиров на гибель - без альтурнативы в виде советского авиастроения. Какие-то жалкие деньжата Медведев подбрасывает Илу - но чтобы всерьёз возродить там проектирвку и производство, гораздо больше платит РФ "Боингу" за готовые самолёты. Время проиграно.

Д.Ч.

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