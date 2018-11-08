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Московский листок

Газпрому, Медведеву и силовигарху Миллеру дали хорошего пинка в Польше

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 2

газпром сша польша силовигархия классоваяненависть
Газпрому, Медведеву и силовигарху Миллеру дали хорошего пинка в Польше

Польская PGNiG пописала с американской компанией Cheniere Marketing International контракт на поставки СПГ в течение 24 лет, сообщает «РИА Новости». В PGNiG заявили, что американский СПГ обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем российский природный газ. Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии министра энергетики США Рика Пери и президента Польши Анджея Дуды. 

По контракту в период 2019–2022 годов Польша получит 0,73 млрд кубометров газа, с 2023 по 2042 года — по 1,95 млрд кубов газа после регазификации. 

Ранее PGNiG и американская Venture Global LNG заключили 20-летний контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно. По условиям соглашения, расходы по доставке товара ложатся на продавца. Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. На основании долгосрочного контракта с «Газпромом» страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что американский СПГ будет продаваться в Европе на 40% дороже российского газа.

От редакции: Парадокс для Димона Тосканского, верно? Где же невидимая и всесильная рука рынка? Не дороже на 40%, а дешевле на 30% российского - и где же наш ликующе-гарцующий Миллер? Где этот бывший комсомолец из Ленсовета, который в 1980-х годах входил в круг ленинградских экономистов-реформаторов, неформальным лидером которых был Анатолий Чубайс, а в 1987 году был членом клуба «Синтез» при Ленинградском дворце молодёжи, в который входили молодые ленинградские экономисты и обществоведы, среди которых: Дмитрий Васильев, Михаил Дмитриев, Андрей Илларионов?.. Вам ещё неясно, откуда фраза "сырьевая империя" впрыгнула в кремлёвские умы? Так они даже на избранном либералом Чубайсом направлении - ударной распродажи разведанных в СССР богатств недр, - терпят поражение! 

Зато сколько хвастовства, что газпромоский газ чуть ли не до Англии дойдёт - а уж до Турции-то точно. Но Польша постепенно будет отказываться от поставок империи Миллера по понятным причинам - её политическое решение продиктовано волей покровителей. А своим, российским "потребителям" (и одновременно хозяевам) газа - в том же виде СПГ, какой США дешевле поставляет в Польшу, - Газпром будет продавать голубое топливо в баллонах по заоблачным ценам. Потому что сырьевая империя, так бравурно "презентованная" Чубайсом и отчасти возглавленная силовигархом номер три, Миллером, - это изначально проигрышный проект, сказочно обогащающий только таких ничтожеств - из либеральной "молодёжки" Ленсовета.

Тем временем, то есть уже три года как, глава правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер стал владельцем последнего этажа и мансарды в здании на Мытнинской набережной в Петербурге. Общая площадь помещения — 400 м2. Адрес дома — Зоологический переулок, 2-4. Фактически это здание примыкает к соседней постройке с адресом Мытнинская набережная, 5. Комплекс отстроен в едином стиле. Окна элитных апартаментов выходят на набережную. Помещение оформлено в собственность лично Алексея Борисовича Миллера. Сделка была завершена 6 января 2015 года, по данным Росреестра. Стоит особо отметить, что в выписке помещение обозначено как "нежилое"...

Это с каких таких заслуг-то? "Государство вам ничего не должно" - вот только если при этом оправдании?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
kirilis написал 08.11.2018 16:10
Конкурс бы объявить на лучшее применение апартаментов. Сталин как-то сказал про дачу одного летчика:"Хороший детский сад".
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(без названия)
Виктор Николаевичь написал 08.11.2018 16:08
Жаль, что на этот раз Чорный не смеется. А ведь действительно, смешно!
Пусть капиталисты, мигранты и сатанисты жрут друг друга, пролетариям передышка.
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