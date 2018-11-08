Лучшую пшеницу Путинская Россия продала иностранцам, а наш батон будет дорожать

Россия за девять месяцев 2018 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 54,3% по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2017 года, до 32,324 млн тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В стоимостном выражении экспорт вырос на 62%, до $6,031 млрд.

В сентябре по сравнению с августом поставки пшеницы и меслина на внешние рынки сократились на 3,2%, до 4,536 млн тонн (в стоимостном выражении экспорт вырос на 1,4%, до $898,1 млн).

ФТС также сообщила, что импорт пшеницы и меслина в январе-сентябре увеличился на 16,7% по сравнению с прошлогодним показателем, до 222,6 тыс. тонн, или на 20%, до $35,4 млн.

Импорт ячменя за девять месяцев упал на 92,1%, до 12,7 тыс. тонн (на 93,6%, до $2 млн), кукурузы - на 14,4%, до 35,3 тыс. тонн (на 7,6%, до $127,6 млн).

В целом импорт зерновых культур за девять месяцев сократился на 11,1%, до $245 млн.

Тем временем, пока исполняются мечты всех реставраторов "России, которую потеряли" - жить, как в 1913-м, половину Европы кормя нашим хлебом, - в Центральной части России некоторые предприятия направили сетям новые прейскуранты на продукцию - стоимость хлеба в них выросла в среднем на 10% с 1 октября.

На Урале один из крупнейших поставщиков муки ООО "Объединение Союзпищепром" теперь ежемесячно направляет производителям хлеба и хлебобулочных изделий уведомления о повышении оптовых цен на муку.

"Коммерсант" сообщает, что российские производители ведут переговоры о повышении закупочных цен на хлеб со всеми крупными торговыми сетями России.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, экс-директора ФСБ) обещал, что стоимость готовой продукции из зерна не вырастет из-за повышения цен на пшеницу. Хотя, по данным Минсельхоза, в России в последние годы, несмотря на рекордные урожаи, цены на хлеб и хлебобулочные изделия постоянно росли:

в 2015 году - рост на 13,2%,

в 2016 году - рост на 5,9%,

в 2017 году - рост на 2,7%,

в 2018 году - скоро увидим, так как повышения стоимости хлеба надо ожидать с 1 ноября (пока рост - около 1,5%).

Из-за дополнительных расходов, связанными с началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет все труднее.

Новости по теме:

Грабёж народа продолжается

Газпрому, Медведеву и силовигарху Миллеру дали хорошего пинка в Польше

Хлеб будет дорожать в Сибири и везде: невиданный урожай убежал за рубеж...