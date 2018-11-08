"Газпром нефть" подсказала братьям своим меньшим, как продавать топливо подороже

В условиях заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании начали скрытно повышать розничные цены на АЗС — за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов. Как стало известно “Ъ”, первой наценки вместо скидок для корпоративных клиентов ввела «Газпром нефть». Бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%.

Как говорят собеседники “Ъ” на рынке, цены на АЗС по топливным картам повышают все крупнейшие нефтекомпании. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены 21 октября. Розничные цены на заправках заморожены еще с июня.

Напомним, 3 ноября, накануне их, буржуазно-националистического "праздника", мы узнали, что Правительство Медведева считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — сказал Козак.

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину.

31 октября на совещании у Козака власти в лице Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. В частности, было решено заключить соглашения о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов на оптовый рынок.

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