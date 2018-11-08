Коллекторы от реальных изнасилований и избиений должников перешли к сетевому шантажу

Хабаровские следователи начали проверку после появления в прессе сообщений о том, что коллекторы угрожали местному жителю за из-за неоплаченного долга расправой и вывесили в социальных сетях непристойные фотоколлажи с членами его семьи. Об этом сообщает краевой главк Следственного комитета.

"В эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным телеканала "Губерния", коллекторы опубликовали в Сети сделанные в фотошопе порнографические фотоколлажи с изображением школьницы - несовершеннолетней дочери должника. Как рассказала журналистам бабушка девочки, ее сын задолжал деньги фирмам быстрых займов. По словам Татьяны Полоник, мужчина весной занял 19 тысяч рублей в двух микрофинансовых организациях.

"Так как задерживали зарплату, он не смог вовремя отдать эти деньги, и начались угрозы. Сначала телефонные звонки целыми днями и ночами, а потом лично мне приходили СМСки: "Тань, мы тебя сожжем"", - рассказала женщина.

Дочка должника сообщила изданию, что узнала о распространении в интернете непристойных фотоколлажей от друзей. "Меня это ввело в истерику, а потом, когда еще начали подкалывать, - вообще ужас", - поделилась школьница. Коллекторы также посылали девочке угрозы по телефону - заявляли, что жизни членов семьи "на кону" и обещали сделать их существование "невыносимым".

Как выяснилось, 1 ноября представитель коллекторского агентства связывался с должником. "Виноваты во всем теперь только вы. Если мы сейчас с вами договариваемся об оплате этого долга, мои шакалы, которые эти фотографии печатали и распространяют, [будут наказаны], я лично перед всеми, кому была эта фотография в контактах разослана, извиняюсь, и ваша дочь будет реабилитирована", - заявил представитель коллекторов.

Это не первый скандал с угрозами должникам со стороны коллекторов. В Казани СК 1 ноября завел уголовное дело из-за того, что коллекторы угрожали убийством 92-летнему пенсионеру Юрию Величко, ветерану Великой Отечественной войны. Дело завели по ч. 1 ст. 137 УК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), сообщает РБК.

Коллекторы требовали от пенсионера вернуть 40 тыс. рублей. "Эти жулики стали мне угрожать - вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть!" - жаловался фронтовик. В итоге долг выплатил глава Ново-Савиновского и Авиастроительного района города Тимур Алибаев. Также был уволен глава управляющей компании УК ЖКХ Авиастроительного района Рустам Галимов, отрицавший, что пенсионеру угрожали расправой.

- Непристойные коллажи, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это ещё куда ни шло... Обидно, можно судиться с паразитами за моральный ущерб, но это по крайней мере не реальное изнасилование, не членовредительство, как было совсем недавно в том же Свердловске и, опять же, в Сибири. Вы почитайте по ссылочкам ниже, что они творят, у нас досье внушительное на всю эту паскудную профессию. Но что поделать им - выбивАлам? Если граждане в стране победившего капитализма всё время берут кредиты (потому что зарабатывают мало), становятся должниками за ЖКУ, а тарифы на эти ЖКУ всё растут и растут, и при этом не растут зарплаты... Есть теперь такая профессия - деньги выбивать, и одним моральным воздействием тут не обойтись, капитализм как бы благословляет именем богатых этих "профессионалов" на террор, на прессинг бедных, ведь надо как-то вытрясти, как из того Буратино коту Базилио и лисе Алисе, эти злосчастные монетки. Вопрос "зачем" и, главное, - кому, банковским миллионерским ряхам? - не возникает в головах коллекторов. Мне вот приходили раза три "письма счастья" из обожаемого москвичами ГБУ Жилищник, где внятно объяснялось, что на основе закона такого-то при полугодовой неоплате квиточков квартплатных, наши долги будут переданы частной конторке такой-то (у них там выбор - все три раза конторки коллекторов были разные), в которой эти долги уже будут расти на столько-то процентов в месяц, и информаию об уплате долга мы должны будем посылать уже не во всемилостивый Жилищник на Цветной бульвар, а по электронному адресу этих коллекторов (нужен ещё скан оплаченной квитанции!), и уже коллекторы будут решать, должны мы им или нет! Что это, как не рэкет, а точнее - "постановка на счётчик"? Девяностые лихие настали теперь для всех, а не только для "передового класса", для бандосов. Эти бумажки - хитрые, без подписи, даты и печати, чтобы гадов из Жилищника не засудили, - я храню, конечно. Артефакт же... При случае, конечно, использую. Врага надо всегда классово бить, когда он только грозится ударить.

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