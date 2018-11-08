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Московский листок

На этот раз постреливал в американцев морпех, настрелял дюжину калифорнийцев

Опубликовано 08.11.2018 в разделе комментариев 0

сша террор калифорния
На этот раз постреливал в американцев морпех, настрелял дюжину калифорнийцев

Виновным в стрельбе в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), жертвами которой стали 12 человек, является 28-летний Иан Дэвид Лонг, сообщает в четверг агентство Associated Press. 

По данным агентства, подозреваемый был ветераном военно-морской пехоты США. Нападавший стрелял из пистолета 45-го калибра, который ранее он приобрел легально. Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился. 

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. По данным полиции, на момент стрельбы в баре находилось несколько сотен человек. 

Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе помощник шерифа.

Напомним, год назад аналогичный случай был в Лас-Вегасе в октябре, рядом с одним из развлекательных комплексов американского города Лас-Вегас (штат Невада). Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника по Москве) на концерте кантри-музыки. 

Огонь был открыт у гостиничного комплекса Mandalay Bay Casino. Как передает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате атаки 24 человека пострадали. По сведениям The New York Times, были госпитализированы 26 человек, двое из них умерли в больнице. 

Стрелял долларовый миллионер, и к стрельбе готовился давно... 

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