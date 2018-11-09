Оптимизация одной подмосковной больницы

Неужели сторонник капитализма, только с обновлённым лицом, Навальный решил поддержать независимые профсоюзы и бесплатную медицину, наследие СССР? Что ж, неожиданно и похвально!

Не поздновато ли замечена оптимизация здравоохранения? Она началась вообще-то в 2013-м, сразу после поражения "Болотного протеста", к которому товарищ Навальный имел самое прямое отношение, и после 2012-го было как раз время заметить то, как пошла в атаку заручившаяся новым сроком Путина буржуазия...

Пользуясь случаем, мы напомним даже не областные, а столичные масштабы оптимизации здравоохранения, чтобы дать читателям примерную картину этого государственного преступления - ведь забота о здоровье граждан есть первейшая обязанность государства, которое не только 5% от зарплаты каждого трудящегося получает на это, но вообще-то получило даром от СССР и готовые больницы, поликлиники, уже обученных специалистов?

Где это всё?! - спрашиваем мы не голосом Навального, а голосом Владимира Ильича Ленина, который и заложил основы этого, принципиально бесплатного здравоохранения, медицинских НИИ в годы Гражданской войны, за что ему низкий поклон от нескольких поколений...

Впрочем, и голосом Навального можно. Ведь украли-то у всех - и не разово, не локально где-то украли, а системно, обдуманно, ведь оптимизация, то есть сокращение "медуслуг" по полисам страховой медицины - это план правительства, план Медведева, план Собянина, план Воробьёва, план Путина. Больные, нуждающиеся в лекарствах и обречённые на "самосодержание" в палатах, за пребывание в которых хотя бы (но и это временно) не берут денег, - вот результат этой реформы, этой оптимизации.

В Киеве, то есть в Украине вообще (к которой Навальный относится гораздо теплее) - давно так, с 2014-го, с победы Евромайдана. Вылечат вас врачи бесплатно - но все медикаменты, все расходные материалы вы купите сами. Вот такое "у хохлов" - причём одновременно с нашей оптимизацией пришедшее, что важно.

Одна страна-то, одни неолибералы у руля, одни и реформы.

Воруют уже не заводы и пароходы, приватизируя (это осталось в девяностых и нулевых), воруют то, за что продолжают платить граждане. Воруют системно, последовательно, оголтело. Заплатите дважды, а то и трижды!

Потому и рушить надо систему - под самый корень, не прельщаясь новыми интерфейсами старого капитализма.

Ниже - наша подборка по данной животрепещущей и давно нас беспокоящей теме.

Дмитрий Чёрный, редактор

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