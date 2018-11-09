Митинг в Новом Уренгое. В канун Октября у одноимённого кинотеатра

5 ноября в городе Новый Уренгой состоялся очередной митинг в защиту жилищных прав горожан. Что символично - в канун юбилея Октябрьской Революции у кинотеатра "Октябрь". Завоевания Октябрьской Революции для миллионов наших сограждан теперь уходят, как песок сквозь пальцы, и те права, которые раньше были достоянием советских людей, теперь становятся лишь иллюзией для российских.

Подобные гражданские митинги в Новом Уренгое стали практически его визитной карточкой, но власти игнорируют жилищный протест, и многолетние нарушения, о которых жители заявляют во все местные и столичные ведомства, в городе только растут.

С 9 сентября 2018 года новым губернатором ЯНАО стал Дмитрий Артюхов, прежний - Дмитрий Кобылкин, приёма которого обездоленные жители добивались несколько лет, пошёл на повышение в Москву (наверное, таким образом власти страны одобрили его политику решения жилищных вопросов в ЯНАО).

Теперь жители Нового Уренгоя обращаются со своими жилищными проблемами к новому губернатору, но в первые два своих губернаторских месяца Дмитрий Артюхов время на горячие жилищные вопросы найти не смог. Может быть, ноябрьский митинг поможет новоуренгойским горожанам донести свои требования до ямальской резиденции. Многие из участников прошедшего митинга неоднократно обращались в Москву, но столица их не услышала.

У Дмитрия Олейника, например, украли очередь на жильё, целых 16 лет. В 98-м году он был поставлен в очередь, как инвалид и малоимущий, но в 2014 году Олейник с удивлением узнал, что в этой очереди уже не стоит. После возникшего скандала в очередь его вновь поставили, но поставили - заново, прервав 16-летнее продвижение.

Ветерана МЧС, Юрия Буларгу, вместе с его семьей, с двумя несовершеннолетними детьми, не взирая на имеющуюся прописку, на ордер, ещё в 2000-м году выбросили из дома на улицу. Единственное законное жильё у Буларги по адресу - мкр-н Заозёрный, СМП-700, д. 9, стало собственностью городской Администрации.

Строительство дома от кооператива "Жилищная инициатива" на его трёхэтажьи также было прервано по воле Администрации города. Документы, поданные для разбирательства по данному вопросу, в Прокуратуре были утеряны, фактически уничтожены, а сам дом, всё имущество кооператива, перешло во владение к третьим лицам.

Буровой рабочий Бисенгали Космухамбетов в 92-м году получил жильё в Новом Уренгое от Уренгойгазжилсервис, в двухэтажном деревянном доме, по улице Юбилейная 16. В 98-м году, вернувшись из отпуска, Бисенгали Космухамбетов узнал, что его дом сгорел, бывшие соседи уже расселены по другим домам (но временно), а самому Бисенгали, видимо, как опоздавшему на раздачу временного жилья, даже и этот вариант не был предложен. Бисенгали до сих пор остаётся без крыши над головой. Городская Администрация вместо помощи рабочему добилась того, чтобы последующие судебные решения узаконили его бездомное существование.

Тракторист Мамедов выселен со своей семьёй из ордерного жилья на улицу ещё в феврале 2017-го. После ювенальных угроз из-за жилищных проблем семья Мамедова (жена и двое детей) уже более полутора лет вынуждены скрываться у бабушки с дедушкой. После многочисленных акций протеста Мамедова, голодовок, его обращений в разные ведомства, 27 августа 2018 года Нина Динкова (начальник управления жилищной политики) передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры по адресу ул. Тундровая 6, отложив оформление документации на квартиру и соцнайма на ближайшие дни.

Вместо этого уже через две недели Мамедова обвинили в самозахвате жилья, отключили водоснабжение, якобы за большой долг (это в квартире, в которой на тот момент Мамедов не успел прожить даже одного месяца). Про оформление документации на жильё и соцнайм Администрация уже третий месяц не вспоминает, оставляя Мамедова в весьма двусмысленной ситуации с новой квартирой.

Жители, развернули плакаты:

- Требуем возбудить уголовные дела на виновных чиновников - за массовые нарушения жилищных прав!

- Требуем выполнения Конституции РФ!

- Я - инвалид! У меня украли жильё!

- Более 25 лет в г. Новый Уренгой - лишён всего!

Выступавшие на митинге жители готовы предстать с документами в доказательство своей правоты, но, за несколько лет эти свидетельства никем из высших чиновников запрошены так и не были. Все надежды жителей сейчас обращены к новому губернатору Дмитрию Артюхову.

P.S. 8 ноября из Нового Уренгоя на связь с нашей редакцией вышел один из участников митинга, жилищный активист, ветеран МЧС Юрий Буларга, который уже не первый год преследуется властями.

Буларга рассказал, что 8 ноября, когда он подал в суд по вновь открывшимся обстоятельствам по его жилищному вопросу, то вместо приёма был просто выкинут из здания суда на улицу.

Также он добавил, что чуть ранее, 21 октября, подавал заявление в ФСБ о должностных преступлениях, которые совершаются в городе Новый Уренгой, но ему было отказано даже в предоставлении копии с зарегистрированным входящим номером.